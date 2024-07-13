中國強烈反對美國涉藏法案 誓言捍衛自身利益

中國對美國總統喬‧拜登簽署的一項法案表達了強烈反對，該法案敦促北京解決西藏自治權爭議，中國誓言將「堅定捍衛」其利益。

（德國之聲中文網）美國總統拜登於周五簽署了《促進解決藏中爭議法案》，該法案旨在推動自2010年以來北京與西藏領導人陷入停滯的談判，以達成關於喜馬拉雅地區的協議，並促使中國解決西藏人民在歷史、文化、宗教和語言認同方面的訴求。

中國外交部本周六（7月13日）表示，這項法律「嚴重干涉中國內政，損害中國利益，向『藏獨』勢力發出嚴重錯誤訊號」。

儘管華盛頓承認西藏是中國的一部分，但分析人士指出，這項法律似乎對這一立場提出了質疑。美國長期以來支持西藏人民的宗教和文化權利，指責中國在與印度接壤的藏族地區侵犯人權。

「我們敦促美方不得實施上述法案」，中國外交部表示，「如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。」

隨著達賴喇嘛手術後進入恢復階段，西藏-中國問題備受關注。這位流亡的精神領袖上周剛剛度過了89歲生日，他表示將在90歲生日左右澄清關於繼任者的問題，而中國則堅持將由其選定繼任者。

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