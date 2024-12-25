中國延長對歐盟白蘭地反傾銷調查

（德國之聲中文網）今年1月5日，中國商務部宣佈對原產於歐盟的、裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒（通稱白蘭地）進行反傾銷立案調查。此舉被認為是對法國推動歐盟就中國電動車開啟反補貼調查的報復性回應。

法國是中國白蘭地進口的第一大來源國。中國海關數據顯示，2023年1-12月，中國的白蘭地進口量為4332.09萬升，進口額為124.14億元。其中法國白蘭地以99.28%的份額佔比遙遙領先。

今年10月4日，歐盟成員國投票通過了歐盟委員會提交的歐盟電動汽車反補貼案終裁草案，擬對原產於中國的電動汽車徵收最終反補貼稅，稅率從17.4%-37.6%不等。數天後的10月8日，中國商務部即決定自10月11日起採用保證金形式對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施。

儘管保證金不等同於反傾銷稅，在條件發生變化後可退還，但保證金需要企業提前支付，這在一定程度上可影響企業的現金流。11月11日，中國商務部發布公告，放寬了對原產於歐盟的進口相關白蘭地支付保證金的要求，企業可以選擇支付保證金或採取保函方式。

中國對白蘭地下手 法國生產商艱難苦撐 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

11月25日，歐盟委員會表示，已向世界貿易組織正式對中國對歐盟白蘭地進口實施的臨時反傾銷措施提起訴訟。

值得注意的是，法國總統外事顧問博納12月13日至14日對中國進行了訪問。消息顯示，雙方談到了近期中法遇到的經貿問題。香港媒體援引知情人士透露，博納此行是為法國總統馬克宏在新的一年裡訪問中國「打前站」。鑑於中方的反制手段引起法國白蘭地產業的強烈反彈，中法之間圍繞著白蘭地產業的貿易爭端必將是馬克宏與中方談判的要點之一。

（路透社等）

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