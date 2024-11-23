中國導演及演員橫掃台灣金馬獎三項大獎

中國導演及演員橫掃台灣金馬獎三項大獎2024年11月23日
（德國之聲中文網）第61屆台灣金馬獎周六（11月23日）在台北流行音樂中心揭曉，中國大陸導演及演員橫掃3項大獎：婁燁導演的《一部未完成的電影》獲得最佳劇情片及最佳導演兩個獎項，《漂亮朋友》主演張志勇獲得最佳男主角獎。
《一部未完成的電影》由婁燁執導，婁燁與妻子馬英力共同編劇，秦昊、梁鳴、毛小睿、齊溪、黃軒和張頌文主演。故事發生在2020年初，一個劇組在中國武漢恢復拍攝一部停拍了十年的電影，不巧碰上武漢因突發新冠疫情而封城。
該電影於2024年5月16日在法國戛納電影節首映，現場有中國觀眾大喊"婁燁是中國最偉大的導演"，之後中國最大電影分享網站豆瓣即有數萬人標記"想看"該片，但是相關訊息和評論在各社群網站平台遭到刪除。
婁燁未到頒獎現場，由電影製片、婁燁妻子馬英力代為上台領獎，併發表獲獎感言稱"很榮幸也很驕傲在那個特別的時期，和我的主創、我的演員，以及所有的參與者在一起，我們一起度過了那段艱難的時光，一起拍這部電影，這是所有參與者的共同的榮譽"。
中國大陸"第六代"導演的代表人物之一婁燁，因作品大多關注底層社會及邊緣人群的生活，此前已有《蘇州河》及涉及"六四"事件的《頤和園》等多部影片未能在中國上映。他本人也一度被中共當局禁止拍片。
婁燁曾以《蘇州河》獲鹿特丹影展金虎獎，《紫蝴蝶》、《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》等皆入選戛納影展。《推拿》、《風中有朵雨做的雲》入選柏林影展，《推拿》更獲金馬獎最佳劇情片等六項大獎，2019年《蘭心大劇院》入選威尼斯影展。
金馬獎新晉影帝：張志勇
《漂亮朋友》以荒誕現實喜劇為底，描述小城裡不同性別、性傾向、身份階級的人們，在愛情裡尋找認同。張志勇在片中飾演一名深櫃的中年男同志。全片以黑白色調呈現，張志勇的演出更尤顯朴實自然。
張志勇曾出演金馬獎入圍影片《錘子鐮刀都休息》、《吉日安葬》以及獲第54屆金馬獎最佳影片的《輕鬆＋快樂》。
金馬獎執行長聞天祥以"同志電影的地板和天花板"來形容《漂亮朋友》。
中國2017年起禁止網路影視作品出現同性戀內容。在2021年後，中國當局逐漸擴大對LGBTQ+族群的限制。《漂亮朋友》作為敏感題材，難以在中國獲得放映許可。
此前，導演耿軍在接受媒體採訪時，稱金馬獎是重要舞台，"我們創作好的作品來到好的舞台，我們做的是正確的事。"
據悉，張志勇因工作原因未到場，由導演耿軍代為領獎。
最佳改編劇本獎：《沃土》
王小帥執導的《沃土》也獲得本屆金馬獎最佳改編劇本獎。該片以中國土地改革歷史，鋪展近60年世事變遷。
中國電影局在今年7月頒布通知，要求中國國產影片需取得公映許可方可參加海外電影節，並提前向監管部門備案。觸發該項禁令的原因，被認為是年初中國導演王小帥攜未獲公映許可的《沃土》參加柏林影展，及婁燁的《一部未完成的電影》在戛納影展引發關注。
《一部未完成的電影》以新加坡和德國作為製片地區，目前沒有獲得在中國大陸的公映許可證，預計無法在大陸地區上映。
《漂亮朋友》製作方是法國黑鰭公司（Blackfin Production），名義上是一部法國電影。
多部中國電影入圍
此外，中國導演王兵的《青春（苦）》入圍最佳紀錄片。該片刻畫中國年輕打工男女的勞動狀態。
本屆金馬獎的其他中國入圍作品還包括愛情短片的《燃夜》、動畫短片《喵十一》和《哦瑪》，以及入圍最佳新導演的《三個羯子》，以及入圍最佳新導演、新演員的《空房間裡的女人》等。
香港導演楊曜愷執導的電影《從今以後》也入圍多項大獎，該片以年長的香港女同志伴侶為主角，其中一方突然離世，因未訂立遺囑，兩人同居多年的"家"被死者家人取去。導演楊曜愷接受德國之聲專訪時說，想透過電影反映香港沒有同婚帶來的問題。
金馬獎新晉影后：鐘雪瑩
香港女演員鐘雪瑩憑藉《看我今天怎麼說》獲得最佳女主角獎。這是一部關於自我價值和身份認同的作品，講述三位聾人青年無懼身體限制，用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻相互引領尋找自我。
最佳新導演由《白衣蒼狗》的導演曾威量和尹又巧獲得。評審肯定他們對流動工人和社會議題的關注，並稱讚這雖曾威量的首部長片，但功力已相當嫻熟。
本屆金馬獎終身成就紀念獎，由李安導演頒給已故影星鄭佩佩，緬懷她60年演藝成就與傳奇一生。鄭佩佩出演的電影作品包括與周星馳合作《唐伯虎點秋香》、與李安合作《臥虎藏龍》以及迪士尼真人版電影《花木蘭》。
金馬獎遭中國大陸封殺
金馬獎是華語影壇歷史最悠久的電影獎項，自1962年創立以來，知名華人導演胡金銓、侯孝賢、楊德昌、李安、姜文、周星馳及影星張曼玉、梁朝偉、舒淇、周潤發等人都曾是金馬獎得主。金馬獎自1996年開始接受大陸電影報名參賽。
2018年第55屆台灣金馬獎上，台灣紀錄片導演傅榆在獲獎感言中說："我真的很希望有一天，我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。"當時，多名中國電影人因此提前離台。次年中國官方對中國電影人參加金馬獎發出禁令。
2021年第58屆台灣金馬獎上，與2019年香港"送中"運動相關的作品紛紛斬獲大獎，，其中包括香港導演羅卓瑤以《花果飄零》獲得最佳導演獎，周冠威拍攝的紀錄片《時代革命》獲得最佳紀錄片。
276部大陸電影作品報名參賽
儘管中國官方並未對金馬獎解禁，但是6年之後，中國獨立影片卻大舉參賽。台灣陸委會周四（11月21日）在記者會上透露，本屆金馬獎共有276部大陸電影作品報名參賽，數量達到近年之最，並且已有85名陸籍人士申請來台參加頒獎典禮及相關活動。
陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，現在中國來台灣參賽的電影這麼踴躍，應該還是希望有一個自由的平台，對此"我們非常歡迎"。
據悉，本屆金馬獎共有718部作品參賽，創下金馬獎有史以來的最高記錄。其中台灣作品277部，只比中國電影多一部。若加上香港72部、澳門17部，則中港澳共365部片參賽過半，佔比50.8%。此外，馬來西亞21部、新加坡17部。67部被歸類為跨國、跨區域合拍。
吳慷仁和安溥引發關注
另一方面，兩位台灣藝人則因「逆向奔赴」，也在今年的金馬獎舞台上引發關注。
金馬影帝、台灣演員吳慷仁以及台灣歌手安溥（曾名張懸），均曾因聲援台灣太陽花學運及香港雨傘運動而受到歌迷肯定，近年又因前往中國大陸「淘金」而作出的政治表態引發爭議。今年10月，兩人先後於新浪微博祝賀中國大陸「國慶」，一度成為輿論焦點。
首度入圍金馬獎的台灣歌手安溥（曾名張懸），獻唱電影《女兒的女兒》主題曲《你怎麼想》， 傾吐母女至深的羈絆。有台灣網友留言"焦安溥被打落神壇後掌聲真的是XD"，更有激進的網友留言要她"去中國啦！"
吳慷仁也從中國大陸回台出席頒獎典禮，與上屆影后林品彤一同頒發最佳女主角獎。有台灣網友嘲諷他口音發生「大陸化」，留言問"這誰啊"。
（綜合報導）
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