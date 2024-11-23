中國導演及演員橫掃台灣金馬獎三項大獎

儘管台灣金馬獎遭中國當局封殺六年，但是今年報名參賽的中國大陸電影作品數量達到歷年之最。其中《一部未完成的電影》和《漂亮朋友》分別斬獲最佳劇情片、最佳導演及最佳男主角三項大獎。

（德國之聲中文網）第61屆台灣金馬獎周六（11月23日）在台北流行音樂中心揭曉，中國大陸導演及演員橫掃3項大獎：婁燁導演的《一部未完成的電影》獲得最佳劇情片及最佳導演兩個獎項，《漂亮朋友》主演張志勇獲得最佳男主角獎。

《一部未完成的電影》由婁燁執導，婁燁與妻子馬英力共同編劇，秦昊、梁鳴、毛小睿、齊溪、黃軒和張頌文主演。故事發生在2020年初，一個劇組在中國武漢恢復拍攝一部停拍了十年的電影，不巧碰上武漢因突發新冠疫情而封城。

該電影於2024年5月16日在法國戛納電影節首映，現場有中國觀眾大喊"婁燁是中國最偉大的導演"，之後中國最大電影分享網站豆瓣即有數萬人標記"想看"該片，但是相關訊息和評論在各社群網站平台遭到刪除。

婁燁未到頒獎現場，由電影製片、婁燁妻子馬英力代為上台領獎，併發表獲獎感言稱"很榮幸也很驕傲在那個特別的時期，和我的主創、我的演員，以及所有的參與者在一起，我們一起度過了那段艱難的時光，一起拍這部電影，這是所有參與者的共同的榮譽"。

中國大陸"第六代"導演的代表人物之一婁燁，因作品大多關注底層社會及邊緣人群的生活，此前已有《蘇州河》及涉及"六四"事件的《頤和園》等多部影片未能在中國上映。他本人也一度被中共當局禁止拍片。

婁燁曾以《蘇州河》獲鹿特丹影展金虎獎，《紫蝴蝶》、《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》等皆入選戛納影展。《推拿》、《風中有朵雨做的雲》入選柏林影展，《推拿》更獲金馬獎最佳劇情片等六項大獎，2019年《蘭心大劇院》入選威尼斯影展。

婁燁以講述疫情故事的作品《一部未完成的電影》獲得台灣金馬獎最佳導演獎 圖片來源： Yingfilms Pte. Ltd./Essential Filmproduktion GmbH/picture alliance

金馬獎新晉影帝：張志勇

《漂亮朋友》以荒誕現實喜劇為底，描述小城裡不同性別、性傾向、身份階級的人們，在愛情裡尋找認同。張志勇在片中飾演一名深櫃的中年男同志。全片以黑白色調呈現，張志勇的演出更尤顯朴實自然。

張志勇曾出演金馬獎入圍影片《錘子鐮刀都休息》、《吉日安葬》以及獲第54屆金馬獎最佳影片的《輕鬆＋快樂》。

金馬獎執行長聞天祥以"同志電影的地板和天花板"來形容《漂亮朋友》。

中國2017年起禁止網路影視作品出現同性戀內容。在2021年後，中國當局逐漸擴大對LGBTQ+族群的限制。《漂亮朋友》作為敏感題材，難以在中國獲得放映許可。

此前，導演耿軍在接受媒體採訪時，稱金馬獎是重要舞台，"我們創作好的作品來到好的舞台，我們做的是正確的事。"

據悉，張志勇因工作原因未到場，由導演耿軍代為領獎。

王小帥執導的《沃土》獲得本屆金馬獎最佳改編劇本獎 圖片來源： Berlinale

最佳改編劇本獎：《沃土》

王小帥執導的《沃土》也獲得本屆金馬獎最佳改編劇本獎。該片以中國土地改革歷史，鋪展近60年世事變遷。

中國電影局在今年7月頒布通知，要求中國國產影片需取得公映許可方可參加海外電影節，並提前向監管部門備案。觸發該項禁令的原因，被認為是年初中國導演王小帥攜未獲公映許可的《沃土》參加柏林影展，及婁燁的《一部未完成的電影》在戛納影展引發關注。

《一部未完成的電影》以新加坡和德國作為製片地區，目前沒有獲得在中國大陸的公映許可證，預計無法在大陸地區上映。

《漂亮朋友》製作方是法國黑鰭公司（Blackfin Production），名義上是一部法國電影。

多部中國電影入圍

此外，中國導演王兵的《青春（苦）》入圍最佳紀錄片。該片刻畫中國年輕打工男女的勞動狀態。

本屆金馬獎的其他中國入圍作品還包括愛情短片的《燃夜》、動畫短片《喵十一》和《哦瑪》，以及入圍最佳新導演的《三個羯子》，以及入圍最佳新導演、新演員的《空房間裡的女人》等。

香港導演楊曜愷執導的電影《從今以後》也入圍多項大獎，該片以年長的香港女同志伴侶為主角，其中一方突然離世，因未訂立遺囑，兩人同居多年的"家"被死者家人取去。導演楊曜愷接受德國之聲專訪時說，想透過電影反映香港沒有同婚帶來的問題。

金馬獎新晉影后：鐘雪瑩

香港女演員鐘雪瑩憑藉《看我今天怎麼說》獲得最佳女主角獎。這是一部關於自我價值和身份認同的作品，講述三位聾人青年無懼身體限制，用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻相互引領尋找自我。

最佳新導演由《白衣蒼狗》的導演曾威量和尹又巧獲得。評審肯定他們對流動工人和社會議題的關注，並稱讚這雖曾威量的首部長片，但功力已相當嫻熟。

本屆金馬獎終身成就紀念獎，由李安導演頒給已故影星鄭佩佩，緬懷她60年演藝成就與傳奇一生。鄭佩佩出演的電影作品包括與周星馳合作《唐伯虎點秋香》、與李安合作《臥虎藏龍》以及迪士尼真人版電影《花木蘭》。

中國抵制五年後：「金馬六十」好嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金馬獎遭中國大陸封殺

金馬獎是華語影壇歷史最悠久的電影獎項，自1962年創立以來，知名華人導演胡金銓、侯孝賢、楊德昌、李安、姜文、周星馳及影星張曼玉、梁朝偉、舒淇、周潤發等人都曾是金馬獎得主。金馬獎自1996年開始接受大陸電影報名參賽。

2018年第55屆台灣金馬獎上，台灣紀錄片導演傅榆在獲獎感言中說："我真的很希望有一天，我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。"當時，多名中國電影人因此提前離台。次年中國官方對中國電影人參加金馬獎發出禁令。

2021年第58屆台灣金馬獎上，與2019年香港"送中"運動相關的作品紛紛斬獲大獎，，其中包括香港導演羅卓瑤以《花果飄零》獲得最佳導演獎，周冠威拍攝的紀錄片《時代革命》獲得最佳紀錄片。

276部大陸電影作品報名參賽

儘管中國官方並未對金馬獎解禁，但是6年之後，中國獨立影片卻大舉參賽。台灣陸委會周四（11月21日）在記者會上透露，本屆金馬獎共有276部大陸電影作品報名參賽，數量達到近年之最，並且已有85名陸籍人士申請來台參加頒獎典禮及相關活動。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，現在中國來台灣參賽的電影這麼踴躍，應該還是希望有一個自由的平台，對此"我們非常歡迎"。

據悉，本屆金馬獎共有718部作品參賽，創下金馬獎有史以來的最高記錄。其中台灣作品277部，只比中國電影多一部。若加上香港72部、澳門17部，則中港澳共365部片參賽過半，佔比50.8%。此外，馬來西亞21部、新加坡17部。67部被歸類為跨國、跨區域合拍。

台灣演員吳慷仁以及台灣歌手安溥因政治原因在今年的金馬獎舞台上引發關注 圖片來源： Billy Dai/AP Photo/picture alliance

吳慷仁和安溥引發關注

另一方面，兩位台灣藝人則因「逆向奔赴」，也在今年的金馬獎舞台上引發關注。

金馬影帝、台灣演員吳慷仁以及台灣歌手安溥（曾名張懸），均曾因聲援台灣太陽花學運及香港雨傘運動而受到歌迷肯定，近年又因前往中國大陸「淘金」而作出的政治表態引發爭議。今年10月，兩人先後於新浪微博祝賀中國大陸「國慶」，一度成為輿論焦點。

首度入圍金馬獎的台灣歌手安溥（曾名張懸），獻唱電影《女兒的女兒》主題曲《你怎麼想》， 傾吐母女至深的羈絆。有台灣網友留言"焦安溥被打落神壇後掌聲真的是XD"，更有激進的網友留言要她"去中國啦！"

吳慷仁也從中國大陸回台出席頒獎典禮，與上屆影后林品彤一同頒發最佳女主角獎。有台灣網友嘲諷他口音發生「大陸化」，留言問"這誰啊"。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。