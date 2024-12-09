中國對英偉達展開反壟斷調查

中國本周一指美國英偉達公司涉嫌違反反壟斷法，對其開展調查。此舉被廣泛解讀為是對美國12月初對中國的半導體出口管制的報復行動。

（德國之聲中文網）本周一（12月9日）中國國家市場監督管理總局表示，因涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，對美國英偉達公司（Nvidia）開展立案調查。多家中國媒體報導了這個消息。《財新》就反壟斷調查向英偉達發出問詢，但暫未獲得回應。此舉被廣泛解讀為是對美國此前對中國的半導體推出新一輪出口管制的報復行動。

最近一段時間，中美兩國在半導體技術方面的衝突愈發加劇。英偉達是全球半導體行業的重要公司之一。12月初，華盛頓方面宣佈對向包括晶片設備製造商北方華創、拓荊科技和新凱來在內的140家中國公司出口進行出口管制，此次限制計劃還瞄準了出口到中國的先進存儲晶片和更多晶片製造工具。中國商務部之後發出回應，批評美國的半導體出口管制措施是"典型的經濟脅迫行為和非市場做法"。北京隨即宣佈了加強關鍵礦產和兩用物項出口的新規定，原則上禁止對美國出口鎵、鍺、銻、超硬材料。

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英偉達也沒有回應路透社的置評請求，受中國反壟斷調查的消息公佈後，該公司股價在紐約盤前交易中下跌了2.2%。

中國上一次對大型外國科技公司展開反壟斷調查是在2013年，當時針對高通的中國子公司展開調查，指控其利用多項專利技術，收取高額許可費，濫用市場優勢地位，違反了中國反壟斷法律。

最終，高通向中國支付了9.75億美元的罰單，這是中國反壟斷史上最大的一筆罰金。

（路透社，法新社等）

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