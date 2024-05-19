中國對歐美日台的化工產品啟動反傾銷調查

（德國之聲中文網）根據中國商務部的公告，反傾銷調查為期一年，「特殊情況下」可再延長6個月。而產業損害調查期則涵蓋了2021年1月1日至2023年12月31日這整整三年時間。

業內分析人士認為，中國政府針對進口共聚聚甲醛的反傾銷調查，是對西方國家近期加大對中國電動汽車等產品打擊力度的反制措施。

就在幾天前，美國總統拜登宣佈對進口自中國的電動汽車加徵100%的特別關稅，太陽能電池、半導體、鋼材、鋁材和醫療器材的進口關稅也大幅提高。歐盟方面不久前也啟動了針對中國電動汽車的反補貼調查，但是尚未做出是否加徵懲罰性關稅的決定。

美國總統拜登5月14日在宣佈加徵關稅的記者會上曾說，中國國家主席習近平早前曾問他，為何他對中國如此不公平。 拜登回應，「你希望的話，我們可以採用一樣的規則」，並指出在中國投資的51%股份須由中國人持有、也要提供所有智慧財產權，「你想在美國比照辦理嗎？」習近平則沉默以對。

美聯社援引美國政府官員表示，他們認為新的關稅不會導致與中國的緊張關係升級，但預計中國將嘗試採取措施予以回應。

正在煙台港等待裝船的比亞迪電動汽車 圖片來源： AFP

共聚聚甲醛是汽車配件等領域的重要原材料。2023年全球聚甲醛總產能為178.5萬噸/年，其中中國大陸聚甲醛產能59萬噸/年。境外聚甲醛裝置主要集中在美國、西歐和日韓等國家和地區。此前，中國已經對原產於韓國、泰國和馬來西亞的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷關稅。近年來，中國聚甲醛進口量呈現震蕩增長趨勢，每年仍需要進口30萬噸以上的聚甲醛，特別是在高附加值的汽車配件行業以及高端電子電器行業。

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