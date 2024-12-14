中國對台新策略：不事張揚的軍演

直到周五，中國軍方才就本周對台大規模軍演打破沉默，引用《孫子兵法》中的名言「兵無常勢，水無常形」，既未證實也未否認是否舉行軍演。台灣國防部官方表示，中方意在降低台灣的警戒心。

（德國之聲中文網）台灣官員和台海問題專家表示，中共對民主治理的台灣採取了新的策略：不事張揚地進行大規模軍演，將在台灣周邊的軍事存在常態化，同時向美國表明中國可以隨時採取行動。

台灣軍方本周表示，中國軍隊在台灣周邊舉行了近30年來最大規模的海上軍演，包括模擬襲擊外國船隻和練習封鎖海上航線。台灣宣佈進入警戒狀態，並開設應變中心。

然而，中國軍方並未對外宣佈任何演習的消息。

直到周五（12月13日），中國軍方才打破沉默，在聲明中引用了並中國古代軍事典籍《孫子兵法》中的名言。據稱這部著作是中共創始人毛澤東的最愛之一。

"兵無常勢，水無常形，"中國國防部在一份模棱兩可的聲明中說道。這份聲明既沒有證實也沒有否認中國是否舉行軍事演習，而是說："是否舉行演習、何時舉行演習，由我們根據自身需要和鬥爭形勢自主決定。"

圖為賴清德11月30日過境訪問夏威夷。 圖片來源： Liu Shu Fu/Taiwan Presidential/Planet Pix via ZUMA Press/picture alliance

"讓大家感到措手不及"

路透社指出，這種先沉默再含糊的策略，與中國此前在台灣周邊舉行軍演時總是伴隨大規模宣傳攻勢的做法截然不同。

今年10月，針對台灣總統賴清德在"雙十"國慶發表的"新兩國論"演說，中國高調發動"聯合利劍-2024B"圍台軍演，配合發布具有恐嚇性質的圖表和影片，猛烈抨擊賴清德的"分裂"言論。

賴清德拒絕北京對台灣主權的主張，他表示，台灣的未來只能由台灣人民決定。

安全消息人士曾預計，中國將在賴清德本月前往太平洋地區訪問之際舉行新的演習。賴清德出訪途中曾經短暫停留美國的夏威夷和關島。北京一向反對台灣領導人進行任何對外活動。

中國國防部在周五的聲明中說："無論是否舉行演習，解放軍在打獨促統方面不會手軟。任何'倚外謀獨'、'以武謀獨'行徑都必遭嚴懲。"

"我確信，這標誌著中共軍事常態化進入'中期階段'，"台灣執政黨民進黨立委、國會外交國防委員會成員陳冠廷對路透社說。

他說："鄰近國家必須意識到，如果他們不相應採取應對措施，他們自己可能成為下一個目標。"

美國和日本作為台灣最重要的兩個安全夥伴，雖然尚未確認中國軍事行動的規模，但兩國均表達了關切。台灣在周四晚間表示，相關軍事活動已趨於平息，並通令解除各緊急應變中心的開設。

台灣擔憂，中國可能會在演習期間突然發動真正的襲擊。台灣國防部情次室次長謝日昇中將本周表示，"中共不事前宣佈，就是要降低我們的警戒心，接續出現在台灣周圍時，讓大家感到措手不及。"

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"控制第一島鏈"

分析人士指出，北京採取低調方式進行軍事行動併發表不透明聲明，意在迷惑。

"此次演習的變化在於其規模龐大，但是中方聲明態度模糊，"新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員、前美國國防部官員湯普森（Drew Thompson）說，"這進一步強化了外界對中國意圖的不確定性。"

過去五年來，中國幾乎每天都會派遣軍艦和戰機進入台灣周邊海域和空域。台灣官員認為，中國企圖通過這樣的做法將在台灣周邊的軍事存在"常態化"。

台灣國防部官員表示，這次中國海軍部署分佈於第一島鏈與第二島鏈之間。 據信這是中國解放軍首次對整個第一島鏈部署軍力。第一島鏈從北太平洋千島群島開始，向南經日本，台灣，菲律賓到加裡曼丹島等在西太平洋的島嶼，將中國的沿海海域圍繞其中。

如果中國控制了第一島鏈，可能會阻止美國在台海衝突中向台灣提供援助。

"這是一項複雜的行動，一方面顯示他們對台灣的不滿，另一方面向美國及其盟友展示其軍事實力，以此表明他們有能力控制第一島鏈，"台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲說。

一名地區安全外交官表示，不事張揚的軍演顯示，中國正在將對台軍事行動常態化。

"中國似乎更關注阻止或推遲外部力量對第一島鏈的干預，而不是單純控制台灣周邊地區。"該外交官說，"總有一天，他們將完成所有需要的演練，並有充分信心在對台發動攻勢時應對任何突發狀況。"

（路透社）

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