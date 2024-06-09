中國將在2027年前推出碳足跡管理系統

中國在減排二氧化碳的道路上，做出進一步與國際接軌的決定，今後將有更多行業被納入碳交易市場，消費者也將更多看到有"碳標識"的產品。

（德國之聲中文網）6月5日"世界環境日"這天，中國生態環境部、國家發改委等15個部門聯合印發《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》的通知。該文件明確規定，2027年之前中國必須初步建立碳足跡管理體系。

為推動實現碳中和目標，中國的碳足跡管理體系著眼於碳排放衡量標準，尤其對煤炭、鋼鐵、天然氣、鋁、鋰電池和新能源汽車等產品的計算標準將優先發布。

《方案》明確規定了兩個階段目標：

到2027年，碳足跡管理體系初步建立，制定發布與國際接軌的國家產品碳足跡核算通則標準，制定出台約100個重點產品碳足跡核算規則標準；

到2030年，增加到200個左右重點產品碳足跡核算規則標準。

碳足跡通常是指以二氧化碳當量表示的溫室氣體排放量。石油、煤炭等含碳資源消耗越多，二氧化碳排放量越大，碳足跡就越大，反之，碳足跡就小。

專家稱中國正在大力減少碳排放 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

規範排碳衡量有利於對外出口

中國是世界頭號碳排放大國。新規定將碳交易市場擴大到鋼鐵和水泥等行業。此舉有利於中國降低來自歐洲的"碳關稅"（CBAM）的影響。"碳關稅"的正式名稱是"碳邊境調節機制"，對進口到歐洲的高碳產品徵收關稅。如果沒有納入碳交易市場，也無法通過支付國內碳排放成本來合法減免碳關稅。

周三（6月5日）公佈的《方案》稱，中國將密切關注全球與碳排放相關的貿易政策，建立互信，推動碳足跡標準與國際接軌。

文件還表示，將利用新標準鼓勵低碳消費，敦促地方政府制定試點項目，鼓勵企業和個人購買在碳排放意義上更清潔的產品。今後人們將更多看到帶有"碳標識"的消費產品。

2020年9月22日，習近平在聯合國大會發言時宣佈，中國"二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和"。次年，在同一場合，他再次重申了這一目標。

(綜合報導)

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