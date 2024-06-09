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中國將在2027年前推出碳足跡管理系統

2024年6月9日

中國在減排二氧化碳的道路上，做出進一步與國際接軌的決定，今後將有更多行業被納入碳交易市場，消費者也將更多看到有"碳標識"的產品。

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中國新規將鋼鐵和水泥被納入碳交易市場
中國新規將鋼鐵和水泥被納入碳交易市場圖片來源： Zhu Xudong/Xinhua/picture alliance

（德國之聲中文網）6月5日"世界環境日"這天，中國生態環境部、國家發改委等15個部門聯合印發《關於建立碳足跡管理體系的實施方案》的通知。該文件明確規定，2027年之前中國必須初步建立碳足跡管理體系。

為推動實現碳中和目標，中國的碳足跡管理體系著眼於碳排放衡量標準，尤其對煤炭、鋼鐵、天然氣、鋁、鋰電池和新能源汽車等產品的計算標準將優先發布。

《方案》明確規定了兩個階段目標：

到2027年，碳足跡管理體系初步建立，制定發布與國際接軌的國家產品碳足跡核算通則標準，制定出台約100個重點產品碳足跡核算規則標準；

到2030年，增加到200個左右重點產品碳足跡核算規則標準。

碳足跡通常是指以二氧化碳當量表示的溫室氣體排放量。石油、煤炭等含碳資源消耗越多，二氧化碳排放量越大，碳足跡就越大，反之，碳足跡就小。

專家稱中國正在大力減少碳排放

規範排碳衡量有利於對外出口

中國是世界頭號碳排放大國新規定將碳交易市場擴大到鋼鐵和水泥等行業。此舉有利於中國降低來自歐洲的"碳關稅"（CBAM）的影響。"碳關稅"的正式名稱是"碳邊境調節機制"，對進口到歐洲的高碳產品徵收關稅。如果沒有納入碳交易市場，也無法通過支付國內碳排放成本來合法減免碳關稅。

周三（6月5日）公佈的《方案》稱，中國將密切關注全球與碳排放相關的貿易政策，建立互信，推動碳足跡標準與國際接軌。

文件還表示，將利用新標準鼓勵低碳消費，敦促地方政府制定試點項目，鼓勵企業和個人購買在碳排放意義上更清潔的產品。今後人們將更多看到帶有"碳標識"的消費產品。

2020年9月22日，習近平在聯合國大會發言時宣佈，中國"二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和"。次年，在同一場合，他再次重申了這一目標。

(綜合報導)

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