中國富商郭文貴詐欺案 美國法院裁定有罪

流亡美國的中國富商郭文貴16日遭美國法院裁定串謀敲詐勒索、電信詐騙等9項罪名有罪，可能面臨數十年監禁刑期。辯護律師宣稱，郭文貴的行為是為了「反共」；檢察官則否定任何為郭文貴開脫的說法。

（德國之聲中文網）經過近2個月的審判，美國曼哈頓的陪審團週二（7月16日）一致判定郭文貴犯有​​串謀敲詐勒索以及多種證券詐欺、電匯詐欺和洗錢罪行。最初的12項指控中，有9項被認定有罪，可能將面臨20年有期徒刑。

美國法官托瑞斯（Analisa Torres）今年11月19日將宣佈量刑，預期郭文貴方將對裁決結果提出上訴。

曼哈頓聯邦檢察官表示，郭文貴在2018年至2023年間向社群媒體上的追蹤者表示，和他一起參與一系列投資和加密貨幣計劃「不會賠錢」，從而籌集了超過10億美元。郭文貴還宣稱，其中一部分計劃所獲得的資金，將用於挑戰中國政府。

檢察官稱，郭文貴利用募集而來的資金購買奢侈品，包括一棟位於紐澤西州的豪宅、一輛紅色藍寶堅尼豪車和一艘遊艇等。

週二在法庭上，郭文貴在聽取陪審團宣讀判決結果時神態自若，受審期間多次向旁聽席的支持者合掌致意。

檢察官威廉斯（Damian Williams）在判決結果公佈後發聲明表示：「郭文貴的數千名網路追隨者成為受害者，而郭文貴因此得以過上放縱的生活。」

威廉斯說，郭文貴的一連串欺詐計劃，「都是為了騙取他的忠實追隨者的血汗錢，以利郭文貴可以在他5萬平方英呎的豪宅裡過日子」。

郭文貴的律師卡馬拉朱（Sidhardha Kamaraju）辯稱，紐澤西州的豪宅和藍寶堅尼都不是郭文貴的私人財產，而是可供其追隨者使用的豪華會員俱樂部的設施。

此前，郭文貴的辯護律師指他是一名狂熱的異議人士，透過「炫富」展現出對中國共產黨的政治批評，並表示陪審團不應該像檢察官那般急於做出判決。

卡馬拉朱在上週的結案陳詞中表示，郭文貴「並不關心錢」，「他關心這場（反共）運動」。檢察官莫瑞（​​Juliana Murray）向陪審團說，辯護律師宣稱郭文貴關心反共運動的說法是對的，但他關心的理由之一「是因為那是他的私人存錢筒」。

《華爾街日報》報導指出，儘管如此，檢方仍否定任何為郭文貴犯罪行為開脫的說法；他此次因涉及聯邦重罪遭定罪的紀錄，最終還有可能導致他在美國的庇護申請失敗。

昔日富商成階下囚

郭文貴曾被視為中國最富有的商人之一，2014年因高調揭露多名中國權貴人士涉及貪腐的醜聞，被北京​​政府指控他犯下強姦、綁架、賄賂等罪行通緝。郭文貴駁斥指這些指控都是「子虛烏有」，目的正是為了懲罰他曝光北京內部的腐敗行為。郭文貴在2017年流亡美國。

2023年3月，​​美國司法部宣佈起訴郭文貴，並於紐約將他逮捕。此後，他便被關押在紐約市布魯克林的一所聯邦拘留中心，法官認為郭文貴存在潛逃風險，因此不予保釋。

涉嫌詐騙被捕 郭文貴庭上不認罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美聯社、法新社等）

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