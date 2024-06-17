中國宣佈對歐盟進口豬肉發起反傾銷調查

中國商務部宣佈自6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。德國經濟部長哈貝克本周將訪問中國，他的發言人稱他「將無法迴避」關稅議題。

（德國之聲中文網）中國周一（6月17日）表示對從歐盟進口的豬肉產品發起反傾銷調查。這是歐盟與其最大經貿夥伴之間日益加劇的貿易摩擦中的最新進展。

豬肉是中國最受歡迎的肉類，也是這個世界第二人口大國的主要食品之一。中國海關數據顯示，去年從歐盟國家進口的豬肉和豬肉副產品總額超過30億美元。

中國政府表示，周一的調查是為了回應中國畜牧業協會代表國內生產商提交的申請。

豬肉是中國最受歡迎的肉類 圖片來源： Lars Klemmer/dpa/picture alliance

中國商務部在一份公告中說：商務部決定自6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

「針鋒相對」的報復行動開啟？

歐盟上周宣佈，在進行了針對中國電動汽車的反補貼調查後，將從下月起對從中國進口的電動汽車徵收最高38%的額外關稅。歐盟委員會指責中國的「不公平補貼」，稱這對歐盟電動汽車製造商「造成了經濟損害威脅」。

歐盟委員會表示，對抽樣的三家企業——比亞迪、吉利汽車和上汽集團，將分別加徵17.4%、20%和38.1%的反補貼稅。歐盟表示，加徵關稅的數額取決於這些公司獲得的國家補貼水準。

北京警告說，加徵關稅「最終也會損害歐洲自身的利益」，並譴責歐盟的「保護主義」。

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歐盟委員會公告發布後，中國加大了威脅力度，稱北京可能會針對歐盟的出口產品，包括豬肉和乳製品加徵關稅。

數據顯示，西班牙是歐盟向中國出口豬肉和豬肉副產品最多的國家。

歐盟回應：並不擔心中國的反傾銷調查

對於中國宣佈針對歐盟豬肉產品啟動反傾銷調查的消息，歐盟委員會周一做出回應稱，對此並不感到擔心。該機構一名發言人對媒體表示，歐盟將採取適當干預，以確保相關調查符合世貿組織的所有相關規則。

中國政府在1月份對從歐盟進口的白蘭地發起了反傾銷調查，此舉被認為是針對法國的報復，因為法國曾推動歐盟委員會的調查。

今年5月，中國還對從歐盟、美國、台灣和日本進口的一種關鍵工程化學品發起反傾銷調查。

中國商務部上周表示，國內產業「有權」要求對進口產品進行調查，以「保護自身合法權益」。

中國政府上周還表示保留向世貿組織提起訴訟的權利。

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（法新社、路透社）

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