中國官媒資深記者董郁玉被以間諜罪判刑七年

中共黨媒《光明日報》的原資深編輯和專欄記者董郁玉，周五在北京一家法院被以「間諜罪」判處七年監禁。董的家人表示，這是對其過去批評性文章的懲罰，也是對中國公民與外國人的交往做出警告。

（德國之聲中文網）2022年2月，董郁玉同一名日本外交官在北京一家餐廳用餐時被捕。日本外交官被警方問訊數小時後獲釋，但現年62歲的董郁玉卻被關押至今，並在去年被控犯有間諜罪。

董郁玉的家人向法新社提交的一份聲明中稱：「北京第二中級人民法院以間諜罪對董郁玉進行了宣判。對於這樣的控罪，檢方必須拿出『間諜組織』指使被告從事間諜活動的證據。」聲明中稱，按照這一判決，同董郁玉見過面的日本外交官，其中包括日本前駐華大使垂秀夫和現任駐上海高級外交官岡田將都被稱為「間諜組織」的間諜。

董郁玉家屬在聲明中寫道：「中國有關當局公開將外國駐華使團稱為間諜組織，並指控日本前駐華大使及其外交官同事為間諜，這令我們感到震驚。」

按照中國法律，情節較輕的間諜罪可判處三到十年監禁，情節嚴重者，最高可判處無期徒刑。《紐約時報》報導稱，作為記者，「董郁玉經常與外國外交官和記者碰面。他還是一位多產的作家，經常表達對法治和憲政民主的支持，執政黨的共產黨聲稱支持這些理念，實際上卻在壓制它們。他的一些文章批評了共產黨對中國歷史的選擇性解讀，這種解讀淡化了共產黨在文化大革命等黑暗時期扮演的角色。



董郁玉的這種批評在中國知識分子當中曾經很常見。但自中國現任領導人習近平於2012年掌權以來，中國共產黨幾乎消滅了所有發表異見的空間，並以國家安全為名，敦促公民對外國影響保持懷疑。」

除黨媒《光明日報》之外，董郁玉還曾在《紐約時報》和《金融時報》發表文章。2006年至2007年，他曾獲得哈佛大學著名的尼曼獎學金，並曾分別在2010年和2014年在日本慶應義塾大學和北海道大學擔任訪問學者和客座教授。

法新社報導稱，過去十多年以來，中國的公民自由和言論自由空間一直在急劇減少。媒體受到前所未有的嚴格控制，而與外國媒體合作的中國公民則經常受到騷擾、甚至遭逮捕關押。

國際記者保護委員會發布的一項排名顯示，截至去年12月，中國共有44名記者遭到關押，是關押記者最多的國家。今年二月，異議作家楊恆均被以間諜罪判處死緩。

(法新社，紐約時報中文網）

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