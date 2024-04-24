中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查

歐盟委員會昨天（4月23日）在《外國補貼條例》（FSR）下對安全設備領域的外國補貼進行突襲檢查。遭突襲檢查的是一家中國企業在波蘭和荷蘭公司的辦公室。歐盟官方公報稱，這項調查旨在確定歐洲供應商是否在中國獲得公平準入，北京方面迅速對此提出批評。

（德國之聲中文網）4月23日，中國一家從事安全設備生產和銷售的公司在荷蘭和波蘭的辦事處遭到歐盟委員會的突襲檢查。歐盟方面稱「有跡象表明」，根據《外國補貼條例》（FSR），這家被檢查公司可能接受了可能扭曲內部市場的外國補貼。

歐盟方面表示，如果委員會發現存在扭曲性外國補貼的充分跡象，它將展開深入調查。

歐盟中國商會反對突襲檢查

歐盟中國商會昨天（23日）迅速發表聲明，對歐方未行通知突襲檢查在歐中企表示嚴正關切。

聲明稿中稱：「歐委會授權的執法機構未事先通知情況下，於當日（23日）上午到該（中資）企業在兩國（荷蘭和波蘭）的辦公地點，控制了公司訊息化設備和員工手機，檢查辦公室文件並要求獲取相關數據。歐盟中國商會對歐委會及有關方面未行通知突襲檢查中國企業在歐盟設立的公司的行為表示嚴正關切。」

歐盟中國商會表示：「對補貼的懷疑可以通過合理的調查手段進行，歐委會未行通知突襲檢查的做法不僅向中國企業，也向所有在歐營運的非歐盟企業釋放了負面訊號。近兩個月來，歐盟在《外國補貼條例》下開啟四起相關調查，全部針對中國企業。而4月23日這起未行通知的突襲檢查以外國補貼為名，凸顯了外國企業在歐盟營商環境所面臨的嚴峻挑戰。」

聲明最後寫道：「歐盟中國商會和廣大在歐中企對23日發生的這起事件表示震驚和不滿。我們敦促歐方勿濫用FSR調查工具，切實保障外國企業在歐盟的合法權益，為非歐盟企業提供真正公平和非歧視的營商環境。」

中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會上說：「近段時間以來，歐盟頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，發出的是保護主義訊號，針對的是中國企業，損害的是歐盟形象。」

他表示：「歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但外界看到的是歐盟一步步走向保護主義。我們敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，遵守世貿組織規則，停止以各種藉口無端打壓限制中國企業。」

中國商務部：凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化

中國商務部貿易救濟局負責人24日也回應表示：「這是2024年2月以來，歐方接連發起的第5起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿。」

這位負責人表示：「歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業營運設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐營運信心，凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極其負面的訊號。中方對此表示嚴正關切和強烈反對。」

商務部批評歐盟「濫用規則程序，將調查工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為」。中國商務部表示「將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益」。

去年10月歐盟委員會啟動了一項重大調查，以評估是否對更便宜的中國電動汽車進口徵收懲罰性關稅，布魯塞爾方面稱這些電動汽車受益於國家補貼。

歐盟委員會還將對中國風力渦輪機供應商是否通過補貼在歐洲市場上佔據不公平優勢展開新的調查。

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（路透社、歐盟中國商會）

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