中國女子陷間諜門 克拉：與我本人工作無關聯

德國聯邦檢察署在萊比錫逮捕了一名中國女子Yaqi X.，38歲的她被指控為中國情報機構提供與軍事出口的相關訊息，包括出口到烏克蘭和以色列的情報。德極右翼政客克拉在社媒上回應稱，這名女子僅與他的前員工有過接觸，與他本人的工作毫無關聯。

（德國之聲中文網）曾在德國極右翼政客馬克西米利安‧克拉（Maximilian Krah）手下工作的前雇員Jian G.今年4月因涉嫌間諜活動被捕，而今，一名Jian G.有關聯的中國女性被逮捕。 德國聯邦檢察署本周在萊比錫逮捕了一名中國女子Yaqi X.，她涉嫌向Jian G.提供有關萊比錫/哈勒機場的航班、貨物和乘客訊息，特別是涉及與德國軍火公司有關的情報。

德國聯邦檢察署透露，這名38歲的女子在一家物流公司工作。她所提供的情報尤其涉及軍火運輸，以及與一家德國軍火公司有關聯的人員。據《明鏡周刊》報導，這些人員是萊茵金屬集團（Rheinmetall）的雇員。

德國電視二台報導也指出，她提供了萊茵金屬集團員工的訊息，和軍備出口的訊息，包括出口到烏克蘭和以色列的訊息。

調查人員搜查了Yaqi X.的住所和工作場所。中國駐柏林大使館沒有立即回應路透社的置評請求。

德國聯邦檢察署向德國之聲表示，由於案件正在進行調查中，目前無法提供有關此事的進一步訊息。

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Yaqi X.被捕的消息傳出後，克拉周二（10月1日）在社交平台X上表示：「根據德國聯邦檢察署發布的聲明，逮捕與我的工作沒有任何關聯。」他表示，X.僅與他的前員工有過聯繫：「唯一讓我對這位華裔前員工感到自責的，就是我當時沒有更加仔細地留意。」

克拉原本是德國另類選擇黨AfD在歐洲議會選舉中的重磅候選人，但由於在大選之前不久他的華裔助手因為涉嫌為中國從事間諜活動而被捕，再加上他本人涉及納粹的爭議言論，導致AfD被歐洲議會右翼ID黨團開除。克拉本人也辭去了黨內的領導職務。



（路透社，法新社等）

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