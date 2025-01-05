中國央行宣佈將採取「適度寬松」的貨幣政策

中國央行周六宣佈將採取適度寬松的貨幣政策，並將「擇機降准降息」。為了改變國民經濟的低迷狀態，過去數月當中，北京已經出台了一系列提振措施。

（德國之聲中文網）中國人民銀行宣佈，將採取「適當寬松的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境」。中國央行周六發布的一項聲明中，重申了降息和下調銀行準備金的計劃。聲明稱，「根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降准降息。」

央行聲明還強調了消除腐敗的必要性，此舉顯示，金融裡打擊腐敗的行動將會繼續下去。央行還表示，將對地方政府提供金融支持，以緩解他們的債務負擔。聲明稱，上述措施的目的是「守住不發生系統性金融風險底線；穩步推進金融改革開放。」中國央行是在北京舉行兩天會議後，發表上述聲明的。

中國央行：守住不發生系統性金融風險底線。 圖片來源： CFOTO/picture alliance

這也是中國黨和國家領導人習近平發出以「積極主動」姿態促進國民經濟發展的號召之後，中國央行發布的最新措施。2024年，受房地產危機以及內需疲軟的影響，中國經濟一直處於低迷狀態。

北京為去年制定了5%的經濟增長目標，中國黨和國家領導人習近平多次強調對實現目標充滿信心，但很多經濟學家均認為，中國經濟的實際增幅可能會略低於官方給出的目標。國際貨幣基金此前表示，中國經濟在2024年有望實現4.8%的增長，2025年的經濟增長則為4.5%。

(法新社)

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