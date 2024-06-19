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中國大改新疆村名 人權團體批抹殺維吾爾文化

2024年6月19日

國際人權團體的調查報告顯示，近年新疆地區涉及維吾爾文化和歷史的村莊名稱，許多都被改成符合中共意識形態的「團結」、「幸福」等村名。

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國際人權團體指控中國在新疆設立「再教育營」，但中國否認，主張其設置的是「職業訓練所」。圖為新疆維吾爾自治區一處「職業訓練所」外的中國警察。（資料照）
國際人權團體指控中國在新疆設立「再教育營」，但中國否認，主張其設置的是「職業訓練所」。圖為新疆維吾爾自治區一處「職業訓練所」外的中國警察。（資料照）圖片來源： Thomas Peter/REUTERS

（德國之聲中文網）根據「人權觀察」（Human Rights Watch）與位於挪威的「維吾爾援助」（Uyghur Hjelp）週二（6月18日）共同發佈的調查報告，中國政府在新疆「系統性」地把具有文化意義的維吾爾村名，更改為符合中國共產黨意識形態、有利於政治宣傳的「正面」名稱。

報告指出，被改名的村莊大多位於喀什、阿克蘇、和田等地；改名的措施一直在持續，但高峰期是2017年至2019年，當時中國政府也在加大力道打擊維吾爾人權

在2009年至2023年間，約有3千6百個維吾爾村鎮被改名，其中630個更名案例涉及宗教、歷史或文化習俗，例如「阿克美其特村」（意指白色清真寺）在2018年變成「團結村」；「都塔爾村」（維吾爾樂器名）於2022年變為「紅旗村」。有一些地名則被改成「幸福」、「和諧」等名稱。

報告還提及「更容易被改掉」的特定詞語，比如「麻扎」（伊斯蘭陵墓）、「霍加」（伊斯蘭蘇非派的教長），還有「哈尼喀」（蘇非派修士的活動中心）。此外，如今已經沒有村莊名字包含「海利派」（阿拉伯帝國統治者）。

中國在新疆打造另類現實

人權團體批評

調查團隊指出，村莊改名對當地維吾爾人帶來深刻的衝擊。在11名受訪的維吾爾人中，其中一人從「再教育營」獲釋後，訂回家的車票時卻遇到障礙，因為售票系統顯示的村名已經不是她原來熟知的名稱；另一個村民說，他寫了一首詩並且譜曲，紀念自己曾居住、如今「失落」的村莊。

人權觀察中國部代理主任王松蓮指出，這樣的改名顯示了中國政府致力於「抹殺維吾爾文化與宗教表現」。

《衛報》引述該組織的亞洲部主任皮爾森（Elaine Pearson）觀點，認為中國政府把伊斯蘭和阿拉伯發音的名稱視為「具有威脅性」，因此要改成具符合中國共產黨意識形態的名字。「從清真寺被拆除、改建的過程中，也可以看出這一點。我們可以發現許多不同案例，顯示中國政府藉此侵犯了言論自由、文化認同和宗教自由。」

維吾爾人權律師、大西洋理事會研究員阿薩特（Rayhan Asat）說，村莊改名是為了「根除維吾爾文化和維吾爾人」，並打造一個「種族隔離體系」。

阿薩特說：「村名不只代表了歷史紀錄，也體現出社群紐帶，區別出不同城鎮的文化和價值。國家強加這樣的抹除和改名政策，目的是把我們維吾爾人跟自身的歷史、文化與文明切斷。」

「維吾爾援助」創辦人（Abduweli Ayub）則在聲明中表示：「關心此事的各國和聯合國人權辦公室應該更積極，促使中國政府對維吾爾地區的侵害負起責任……施壓北京釋放成千上萬在『嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動』被錯誤拘押的維吾爾人。」

中國持續「嚴打」

自2014年以來，中國政府針對維吾爾及其他穆斯林少數群體發起「嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動」。國際媒體與人權組織指控，當局以「反恐」為名，實際上卻透過再教育營強迫勞動等做法，打壓維吾爾文化。在這樣的背景下，蓄鬍、閱讀古蘭經等看似平常的行為，都是遭到拘禁的理由。

2022年，聯合國人權高級專員辦公室發佈報告指出，中國政府在新疆對維吾爾人等少數群體實施酷刑的指控是「可信的」，且可能構成「反人類罪」。美國政府認定中國在新疆的作為是「種族滅絕」

中國官方一貫否認上述指控，主張沒有所謂「再教育營」，而是「職業訓練所」，目的是為了打擊恐怖主義、分離主義和宗教極端主義。

（綜合報導）

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