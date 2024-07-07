中國士兵抵達白俄羅斯參加反恐演習

剛剛加入上合組織的白俄羅斯正在深化和中國軍事合作的力度。白俄羅斯國防部宣佈中國士兵於周六抵達白俄羅斯，參加從7月8日至19日的聯合反恐演習。

（德國之聲中文網）據德新社報導，白俄羅斯國防部在其Telegram頻道上表示：「此次聯合訓練將有助於交流經驗，提升白俄羅斯和中國部隊之間的合作，並為進一步發展白中在聯合部隊訓練領域的關係奠定基礎。」

中國官方媒體也同時公佈了相關消息，新華社7月7日援引中國國防部的消息報導稱，根據年度計劃和中白雙方共識，中國和白俄羅斯兩國軍隊將於7月上中旬在白俄羅斯布列斯特市附近地域舉行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練。此次聯訓以執行反恐怖行動任務為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同完成營救人質、聯合反恐怖行動等課目演練，旨在提升參訓部隊訓練水準和協同能力，深化兩國陸軍務實合作。

到目前為止，中國和白俄羅斯雙方都未透露參與的中國士兵數量。然而，白俄羅斯國防部發布的照片顯示，一架中國運輸機抵達，機上可載有三位數的士兵。

為烏克蘭而戰的白俄羅斯士兵 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

白俄羅斯與西方國家，尤其是烏克蘭之間的緊張關係正在加劇，並且最近進一步惡化。白俄羅斯被認為是一個專制統治的國家，其當權者盧卡申科被視為歐洲最後一個獨裁者。他反復將西方描繪成對其國家的威脅。同時也是俄羅斯總統普丁的親密盟友，已授權莫斯科在白俄羅斯境內部署戰術核武器。

此外，白俄羅斯最近加強了在與烏克蘭邊境的部隊部署，聲稱鄰國烏克蘭進行挑釁。基輔方面則表示，白俄羅斯的行動令其感到威脅，尤其是因為兩年多前俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時，也曾從白俄羅斯境內發起攻擊。

7月初，上合組織正式接收白俄羅斯為成員國。2001年由中俄成立的該組織意在成為與西方競爭的平台。其焦點是安全與經濟。習近平當時在哈薩克斯坦首都阿斯塔納出席上海合作組織峰會時與盧卡申科進行了會晤。今年的7月3日是白俄羅斯的獨立紀念日，也被稱為「明斯克解放日」。在剛剛結束的「明斯克解放日」80周年閱兵式上，中國軍隊首次亮相。白總統盧卡申科在閱兵式上的講話中表示：「只有歷史才能給我們教訓，與中國的軍事合作表明我們願意捍衛我們的歷史記憶、利益和主權」。

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