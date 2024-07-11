中國在建風光裝機規模全球領先 去年或已碳達峰

一項最新報告顯示，中國在建大型公用事業規模的太陽能和風電項目合計裝機容量佔全球總量的近三分之二。另有分析再次得出結論，中國碳排放量可能在去年已達到峰值。

（德國之聲中文網）根據美國智庫「全球能源監測」組織（Global Energy Monitor）周四（7月11日）發布的報告，中國在建大型公用事業規模的太陽能和風電項目合計裝機容量達到339吉瓦，其中太陽能佔180吉瓦，風電佔159吉瓦。339吉瓦這一裝機容量是全球所有其他國家該數值總和的兩倍， 遠高於排名第二的美國的40吉瓦。

報告預計，如果規劃中在今年年底前並網的大型公用事業規模的太陽能發電和風電項目均按期完工的話，中國將提前六年完成其領導人習近平宣佈的目標，即到2030年「風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上」。

報告作者繼續寫道，同時這也意味著，如果中國從現在起每年新增200吉瓦風光裝機（即其為2024年設定的目標），即使十年間不新增任何水電裝機容量，到2030年，也完全可以將自身的可再生能源裝機容量增加到三倍。

專家稱中國正在大力減少碳排放 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

提前完成目標

儘管中國是全球最大的溫室氣體排放國，但其不斷增加的可再生能源容量已經使煤炭發電的比例降至新低。這個世界第二大經濟體承諾將在2030年前實現二氧化碳排放達到峰值（碳達峰），並在2060年前實現碳中和。

業界預測，中國的電力行業將早於2030年實現碳達峰這一目標。最新報告指出, 中國龐大的在建可再生能源裝機規模為這一預測提供了進一步佐證。

美國亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級研究員和能源與清潔空氣研究中心（CREA）首席分析師柳力 （Lauri Myllyvirta）上個月在《碳簡報》（Carbon Brief）上發文指出，中國二氧化碳排放量或已在2023年達峰。該文分析，中國碳排放量今年3月下降了3%。這標誌著自2022年12月放寬防疫措施、重啟經濟活動以來，中國碳排放量連續14個月的增長告一段落。導致碳排放量下降的原因是，中國的風電與太陽能發電量已經可以滿足其90%的新增電力需求，以及建築活動持續減少。

中國是「氣候罪人」嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

面臨挑戰

然而，「全球能源監測」的報告還介紹，中國掌管能源的官員並沒有流露出準備提前實現2030年前碳達峰的意圖，有些專家則認為，電力「晚達峰」可以有助於其他行業實現電氣化，並避免煤電行業遭受「沉沒成本」。

「全球能源監測」的報告提醒，儘管在新能源的裝機上取得了不俗的進展，但中國面臨的一大挑戰是：其圍繞煤電設計的電網如何消納規模空前的可再生能源發電量，並將新增電量傳輸到有需要的地區。

周四同一天，能源分析師柳力再次在專業刊物《碳簡報》刊文指出，中國煤炭發電量佔比在5月同比減少七個百分點至53%，創下歷史新低；而非化石燃料來源的佔比為44%，創下歷史新高。文章再次強調，如果這一趨勢持續下去，意味著中國的碳排放可能已經在去年達到峰值。



©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

