中國在台灣周圍部署"海軍牆" 台灣國防部：規模超越佩洛西訪台

中國海軍艦艇及海警船持續在台灣周邊聚集，但截至周二（12月10日）仍未公佈軍演消息。路透社引述台灣國防部發言人孫立方的說法，稱中國當前在海上的部署是從2022佩洛西訪台迄今規模最大的一次。

（德國之聲中文網）台灣國防部周二（10日）公佈例行即時動態顯示，自周一清晨6點至周二清晨為止，共偵測到47架中國飛機在台海周圍行動，其中16架越過海峽中線。

值得注意的是，路透社周一引述台灣國安人員稱，當前有將近90艘中國海軍和海警船隻在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近海域行動。台灣國防部周二公佈數據則為21艘。對此，台方解釋：90艘是綜合其他國家掌握的總數，21艘則為台灣國防部所掌握，中間落差便是國防部示意圖以外的區域。

台灣國防部情報參謀次長謝日昇在記者會上指出，中國至今尚未宣佈舉行軍演，但近來活動規模確實比以往歷次軍演大，不僅對台灣形成軍事壓力，也對周遭國家帶來潛在影響以及衝擊。

謝日昇稱，中國解放軍在台灣東部及太平洋第一島鏈區域形成兩道牆，打造具規模的"拒止外軍"的兵力，同時也是要對外傳達"台海內水化"的意涵，顯示台海議題由解放軍以及北京內部處理。

中國軍方及官媒至今尚未公開相關軍事活動增加的消息；中國外交部周一也未直接回應，僅重申一貫立場，稱台灣為中國領土不可分割的一部分，中方將堅定維護國家主權和領土完整。

(綜合報導)

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