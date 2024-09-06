中國國足:辜負了總書記的期望

周四，中國隊在世界盃預選賽中以0：7敗給日本，令中國球迷又一次大感失望。事實上，足球運動在中國很受重視，中共總書記習近平也曾多次就發展中國足球做出指示。

（德國之聲中文網）有報導稱，中國黨和國家領導人習近平是一名狂熱的足球迷。2015年的一份官方文件中，習近平承諾，要讓中國國家男子足球隊躋身國際強隊行列。當時中國國家隊戰績欠佳，而國內足球聯賽中也不斷爆出腐敗醜聞。

周四，在日本埼玉舉行的世界盃預選賽中，日本隊以7：0的懸殊比分大勝中國隊。日本是中國在亞洲最大的體育和地緣政治競爭對手，因此此次輸球對中國來說是一次非常慘痛的經歷。同時，這也是中國國足在世界盃預選賽中單場輸球最多的一次比賽。

據中國官媒新華社報導，克羅埃西亞籍中國隊主教練伊萬科維奇（ Branko Ivankovic）稱「這是極其艱難的一夜」。新華社英文版報導稱，這是一次「恥辱性的失敗」。周四的預選賽中，日本隊球員遠藤航和三笘薰先後攻破中國隊大門，下半場南野拓實梅開二度後，伊東純、前田大然和久保建英又先後各進一球，最終以7：0結束了這場毫無懸念的比賽。

中國官媒對此次比賽的反應極其冷淡，官方的《體育日報》以《世界盃預選賽中國不敵日本》為題進行了簡短報導，但對比賽細節只是一筆帶過。

不過，中國社媒中對比賽結果的討論則非常熱烈。一位博主寫道：「足球不能靠唱贊歌和編故事來提高，而是需要技術、身體和戰術素養，這都不能靠講政治來完成。」

周四，世界盃預選賽中，中國隊以0：7輸給日本。 圖片來源： Takuya Matsumoto/AP Photo/picture alliance

另一位粉絲眾多的知名博主寫道，足球運動並不適合中國，剛剛結束的巴黎奧運會上，中國奪得40枚獎牌，同美國並駕齊驅。其中一些獎牌來自跳水等國際上關注度並不高的運動項目。「我認為，應當讓足球運動自行發展，領導人不必對體育寄予厚望，政府也不需要給予更多關注。」

中國國家足球隊還需要參加九場預選賽，入圍2026年48強的希望並未破滅。2026年世界盃足球賽，將由美國、墨西哥和加拿大聯合承辦。不過，即使入圍球隊的名額大幅增加，中國隊也有可能再次無緣世界盃。

迄今為止，中國國足只在2002年得以入圍世界盃，但小組賽三場全輸，未進一球。

國際足協的最新排行榜上，中國隊排在第87位，介於加勒比島國庫拉索（人口15萬）和非洲的赤道幾內亞（人口170萬）。

（美聯社）

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