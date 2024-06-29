中國回應台灣旅行警示：大多數同胞可安心來往

（德國之聲中文網）近日，中國政府針對台灣政府發布的旅行警示做出回應。中國負責台灣事務的國台辦表示，大多數台灣同胞可以無憂無慮地來往於大陸，並譴責台灣政府利用政治手段恐嚇自己的人民。

台灣提升旅行警示

本周，台灣政府因中國威脅對「頑固」台獨分子實施極刑，提升了對中國的旅行警示級別。台灣方面建議除非絕對必要，否則不宜前往中國。

6月21日， 中國最高人民法院、最高人民檢察署、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》），自發布之日起施行。

在涉及「台獨頑固分子分裂國家」罪行的量刑部分，《意見》規定，「首要分子」或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中「對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑」。

中國視台灣為其領土的一部分。中國台灣事務辦公室在周五晚間發表聲明稱，相關法律指導僅針對極少數分裂分子及其「惡劣言行」。

國台辦：台灣同胞可以高高興興而來，滿意而歸（資料圖片） 圖片來源： Picture-alliance/ZB/F. Schuhmann

中方：大多數台灣同胞無須擔憂

中國國台辦表示：「大多數台灣同胞可以參與兩岸交流合作，無需擔心往返大陸。他們可以高高興興而來，滿意而歸。」

中國政之前府誓言追究其認為的台獨分子，但中國法院在台灣沒有司法管轄權。如何在境外執行這些法律判決目前尚不明確。同時台灣的旅行警示也適用於中國的香港和澳門。

香港政府27日譴責台灣政府「假借」調升旅遊警示、欲「抹黑」香港《國安法》及《維護國家安全條例》（即《基本法》23條立法），「訛稱赴港風險增加」。

台灣前總統馬英九專訪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

兩岸關係持續緊張

賴清德26日回應中方公佈的《意見》稱：「民主不是犯罪，專制才是罪惡。中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力。根據中國的《意見》，不贊成統一，就是台獨……朝野應該共同面對這個問題。」

中國政府對台灣總統賴清德表示不滿，稱其為「分裂分子」。賴清德上任後，中國進行了為期兩天的軍事演習，並頻繁派遣戰鬥機和軍艦在台灣周圍活動。

賴清德多次提出與中國對話，但遭到中國的拒絕。他表示，只有台灣人民可以決定台灣的未來，並否認北京對台灣的主權主張。

中國警告稱，任何台灣宣佈正式獨立的舉動都將成為攻擊的理由。此言論引發了國際社會對台海局勢的關注。

台灣政府則表示，台灣已經是一個獨立國家——中華民國，並無改變現狀的計劃。自1949年中華民國政府撤退到台灣以來，這一立場始終未變。

兩岸關係近年來持續緊張，中國頻繁在台灣周邊進行軍事活動，進一步加劇了地區緊張局勢。國際社會密切關注台海局勢的發展，呼籲雙方通過和平對話解決分歧，避免衝突升級。

（綜合報導）

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