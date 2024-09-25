中國向公海試射洲際彈道導彈 專家：強烈訊號

中國官方證實，解放軍周二向太平洋公海海域成功試射了洲際彈道導彈，同時強調「不針對任何特定國家」。分析人士指出，中國在公海試射導彈的做法相當罕見，意在傳達警告和威懾。

（德國之聲中文網）中國國防部證實，中國人民解放軍火箭軍周二（9月25日）上午8點44分，成功向太平洋公海海域發射一枚搭載「訓練模擬彈頭」的洲際彈道導彈，且落入預定海域。中國國防部表示，這場導彈試射為「年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」

中國官媒新華社的報導則稱，中國已提前通知了相關國家，但未說明導彈的路徑或落在太平洋公海何處。

日本海岸警衛隊官員表示，周一曾收到中國發出的航行警告，原因為南海和菲律賓呂宋島以北太平洋的三個區域以及周三南太平洋存在「太空垃圾」，該名官員也拒絕證實航行警告是否與導彈發射有關。

台灣國防部指出，同步掌握共軍近期密集執行導彈射擊等演訓活動，並派任務機、艦及岸置飛彈系統因應。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

專家：數十年來首次

卡內基國際和平基金會的安全問題專家潘達（Ankit Panda）對法新社表示，中國的此類試驗一般在本國領空進行，因此這次試射不同尋常，有可能是數十年來的首次，表明「中國核現代化的進展對試驗帶來了新的要求」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹(Drew Thompson)在社群網站平台X上寫道，他認為這是中國政府自1982年以來首次公開承認進行洲際彈道導彈試射。「這次發射是一個強烈的訊號，意在恐嚇所有人。」

夏威夷太平洋論壇智庫研究員、新加坡的安全分析師亞歷山大‧尼爾（ Alexander Neill）對路透社分析說，雖然所試射導彈的細節尚未得到證實，但這次試驗符合中國同時「接觸和警告 」的模式。他說，鑑於最近火箭軍內部的腐敗醜聞，中國必須在最高軍事層級顯示出 「一切如常」。

路透社還引述分析人士說法稱，中國很少向海上發射遠程導彈，而是更傾向在內蒙古等偏遠省份進行未經事先通知的測試。

美中核軍控會談暫停

儘管北京多年來堅持「不首先使用」核武政策，但分析人士指出，解放軍正在部署可以從陸、海和空發射的新興三位一體武器來追趕其他核武大國。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在最新一份年度報告中將中國列為世界第三大核彈頭擁有國，僅次於俄羅斯和美國。

美國五角大廈2023年估計，中國的核武庫中已擁有超過500枚現役核彈頭，其中約350枚是洲際彈道導彈，到2030年可能會擁有超過1000枚核彈頭。五角大廈在報告中稱，解放軍正在建造數百個陸基洲際彈道導彈發射井。

美國和中國於去年11月罕見舉行了核軍控會談，這被視作為拜登和習近平當月稍後舉行領導人峰會增加互信的努力的一部分。但今年7月，北京表示已暫停與美國就核不擴散和軍備控制問題進行談判，以回應華盛頓向台灣出售武器一事。

（路透社、法新社）

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