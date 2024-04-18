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中國反腐風暴
反腐倡廉是中共多年來的工作重點，然而「無官不貪」也成了中國人人心知肚明的事實。
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深度報導
越南反腐運動是否搞得過頭了？
越南反腐運動是否搞得過頭了？
越南億萬富翁張美蘭在反腐運動中被判處死刑。越共當局表示，他們正在重整國家形象。然而，越南的歐盟夥伴表示「在任何時候、任何情況下都堅決反對死刑」。
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由
2024年3月6日
2024年3月6日
德語媒體：中國反腐敗取得勝利？言之過早
德語媒體：中國反腐敗取得勝利？言之過早
《法蘭克福匯報》關注習近平打擊貪腐對解放軍部隊造成的影響；《商報》指出，中國太陽能市場已過於飽和，許多小公司將無法在激烈的價格戰下存活。
政治
2024年2月3日
2024年2月3日
繼續整肅軍工系統 政協罷免火箭院原院長
繼續整肅軍工系統 政協罷免火箭院原院長
火箭專家、中國運載火箭技術研究院原院長王小軍被撤銷全國政協委員資格。過去半年，北京罷免了至少16名高級軍事官員和軍工高層，但沒有對他們的下台作出解釋。有關解放軍、特別是火箭軍高層涉腐而遭肅清的猜測已流傳多時。
政治
2024年1月31日
2024年1月31日
習近平反腐：重錘砸向金融業，前路漫漫無盡期
習近平反腐：重錘砸向金融業，前路漫漫無盡期
習近平最近表示要加大力度，「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」。中國最新的反腐戰場轉移到金融行業。有專家認為，反腐戰役可能會持續到習近平執政的終點，因為習近平「輸不起」。
政治
2024年1月28日
2024年1月28日
德語媒體："永遠在路上"的中國反腐
德語媒體："永遠在路上"的中國反腐
中國黨和國家領導人習近平近日呼籲黨政官員對"反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識。"習近平上台以來掀起的一系列反腐鬥爭中，迄今為止，已有數百萬官員受到調查和處罰。
媒體
2024年1月10日
2024年1月10日
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焦點話題
批習「小丑」被調查 任志強遭開除黨籍
北京地產大亨任志強因為敢言有 「任大炮 」的綽號。2016年他因公開批評「官媒姓黨」而受到留黨察看一年的處罰。在公開批評習近平後，他現在遭踢出共產黨並移送法辦。
政治
2020年7月24日
2020年7月24日