中國十月工業產出增長放緩 零售超預期

10月份中國工業產出增長放緩。受危機影響的房地產行業仍未出現明顯轉機。儘管消費者的購買活動有所回升，但要求中國政府加強近期刺激經濟的的呼聲仍在持續。

（德國之聲中文網）中國國家統計局周五（11月15日）公佈的數據顯示，10月規模以上工業增加值同比實際增長5.3%，低於9月0.1個百分點。剔除季節性因素後，10月工業增加值環比增速回落0.18個百分點至0.41%，顯示生產端增長動能放緩。

財新傳媒近日對13家國內外機構的調查顯示，經濟學家對10月工業增加值同比增速的預測均值為5.6%，10月工業增加值表現低於市場預期。

連續兩月下降：9月中國工業企業利潤大減27%

國慶、雙十一推動商業零售

社會消費品零售額在10 月份增長了4.8%，比9月份的3.2%有所加快，創下自2月份以來的最快增長速度。為期一周的國慶節假期和從10月份就開始的 "雙十一 "購物節推動了零售業的增長。

"中國經濟在第四季度初進一步改善，主要得益於消費支出強於預期。"凱投宏觀（Capital Economists）的中國市場經濟師黃子春（音譯，Zichun Huang）說。"我們認為，加快財政支出將支持未來數月經濟活動繼續周期性回升。"

國家統計局發言人付凌暉在媒體吹風會上表示，近期的政策措施似乎對經濟產生了積極影響。然而，一些經濟學家表示，現在作此判斷還為時過早。

川普的陰影

付凌暉表示，從房地產市場來看，新房銷售改善、二手房交易明顯增加、市場活躍度提升。他說隨著相關政策相繼落地見效，房地產市場信心得到提振，房地產向著止跌回穩方向邁進。

1-10 月份按建築面積計算的房地產銷售額同比下降 15.8%，低於1 月至 9 月 17.1%的降幅。

不過澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬說，房地產市場的情況依然疲軟。"房地產投資、銷售和價格都沒有明顯改善"。

川普上周贏得美國總統大選也引起了中國的不安。他曾威脅要對中國進口商品徵收 60% 或更高的關稅，這有可能導致中國經濟長期處於不確定狀態，進一步阻礙人們期待已久的經濟復甦。

（綜合報導）

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