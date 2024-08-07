中國加強南海戰巡 回應美菲等四國軍演

菲律賓、美國、加拿大和澳洲在南海爭端地區展開為期兩天的軍演，以維護「基於規則的秩序」。中國則在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，稱「一切盡在掌握之中」。

（德國之聲中文網）8月7日，菲律賓、美國、加拿大和澳洲在南中國海舉行海軍和空軍的聯合軍演。同一天，中國也在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。

南海爭端涉及中國和菲律賓、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等國。中菲南海衝突日益白熱化，近幾個月來，爭議海域發生了多起碰撞和武力對峙。

菲律賓海軍發言人表示，此次聯合軍演並非針對任何國家，而是"對基於規則的國際秩序的集體支持"。

美菲加強協同作戰能力

中國對南海大部分地區都提有主權訴求，美國則經常在南海地區自由航行。

8月7日發布的一份聯合聲明中，菲律賓、美國、加拿大和澳洲的军事首腦表示，為期兩天的軍演強調了"共同致力於維護國際法和基於規則的秩序"。

另外，還補充道，"海軍和空軍部隊的參與是為加強各國軍隊之間的協同作戰能力"，並表示"聯合軍演將以遵守國際法的形式進行，且充分考慮到航行安全和其他國家的利益。"

美菲加奧聯合軍演的同一天，中國也在南海黃岩島附近組織了海軍和空軍的聯合戰巡。

黃岩島又稱民主礁、斯卡伯勒淺灘、帕納塔格礁，位於菲律賓呂宋島以西約240公里之處，距離中國海南島約900公里。

據中國官媒人民網稱，此次聯合戰巡目的為"檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力"，並提到"一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中。"

（法新社、美聯社、路透社）

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