中國前海軍船長非法入境台灣受到正式起訴

一名中國前海軍船長因駕駛小船非法入境台灣，周三被正式起訴。不過檢方表示，該男子的行為不涉及軍事或國安犯罪。

（德國之聲中文網）這名阮姓男子今年6月駕駛快艇抵達淡江，與其它船隻發生碰撞。海巡人員隨後將其逮捕。

官員稱，這名男子是過去一年左右18名聲稱從中國叛逃人士之一。

有關部門稱，他們均表示，嚮往台灣的民主生活方式。與此同時，有關部門警告說，不能排除這些非法入境事件是中國在測試台灣的防禦能力。

台灣有關部門認定這名60歲的阮姓男子曾是中國海軍的一名船長。他在抵台後也向海巡人員表示，想要「投誠」。

本周三（8月14日）， 士林地檢署指控他違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，以及入出國及移民法之未經許可入國罪。

（資料圖片）台灣新北市淡水碼頭 圖片來源： JAMESON WU/REUTERS

士林地檢署在一份聲明 中稱，這名男子「尚查無涉及其他軍事或國安等犯罪情事」。聲明寫道，這名男子於6月8日晚10時許駕駛快艇自大陸福建寧德三都港出發，9日上午9時許抵達淡水外海。

另據中央社6月11日報導，台灣海巡署署長以及雷達操作手等10人在阮姓男子偷渡抵台事件後，處以申誡或記過處分。其疏失是：雷達操作手誤判船籍、守望哨人員辨識為中國船籍但未通報登檢。

（法新社、中央社）

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