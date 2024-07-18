中國前外長秦剛再有消息 免去中央委員職務

中國前外長秦剛已逾一年未公開露面。雖然北京已宣佈他被免職。然而，關於秦剛仍然存在許多未解之謎。他是否正在接受調查？中國官方本周四再次發布了關於秦剛的消息。

（德國之聲中文網）中國前外交部長秦剛自去年夏季以來未再公開露面，現已不再在中共領導層擔任職務。在去年7月末舉行的第十四屆全國人大常委會第四次會議上，秦剛被免去中國外交部部長一職。會議決議任命王毅為外交部部長。

中國官方並未提供關於秦剛的更多詳情。去年，中國外交部長秦剛自6月末出席外交活動後，突然不再出席公開活動，引發外界猜想，催生傳聞。免職的消息被宣佈後，中國人大常委會今年2月公告稱，秦剛辭去全國人大代表職務。

本周四（7月18日），中國官媒新華社發布了《中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報》，其中提及：「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。」

相比之下，公告中關於另外一名中國高官李尚福的表述更為嚴重，公報表示：「全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。」

李尚福最後一次現身北京是去年8月，此後便從公眾視野中消失，外界對於其可能「落馬」的猜測甚囂塵上。兩個月後，北京方宣佈了李尚福被免職的消息。

(德新社，美聯社等)

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