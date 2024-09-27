中國刺激經濟措施：太遲太少？

本周五，中國央行如期降低利率，向銀行系統注入流動性。近期中國政府集中宣佈和推出刺激措施，以期讓經濟增長達到5%左右的預定目標。但有專家認為，目前的舉措還不足以讓經濟全面復甦。

（德國之聲中文網）按照中國人民銀行行長潘功勝周二做出的宣佈，中國人民銀行周五（9約27日）將銀行存款準備金率（RRR）下調了50個基點，這是央行今年第二次下調存款準備金率。

此舉預計將為銀行系統釋放1兆元人民幣（約合1,425億美元）的流動性。潘功勝還罕見表示，今年內將視市場流動性狀況，可能擇機進一步下調存款準備金率。

路透社報導稱，預計更多的財政措施將在10月1日開始的中國國慶假期前公佈。日前中共中央政治局的一次會議表明，北京對日益加劇的經濟困境有了更強的緊迫感。

報導援引知情人士稱，作為會議決定推出新的財政刺激措施的一部分，中國還計劃發行價值約2兆元人民幣的特別主權債券，並下調購房首付。

凱投宏觀（Capital Economics）亞洲首席經濟師馬克‧威廉姆斯（Mark Williams

估計，該方案 "將使年產值相對於其他情況下提高 0.4%"。 他說："雖然今年這個時候已經很晚了，但盡快實施這種規模的一攬子計劃應該足以使經濟增長達到5%左右的目標"。

受經濟刺激預期影響，中國股市有望創下2008年以來業績最好的一周。

財政刺激和補貼

鑑於房地產危機和消費信心不足，中國正面臨巨大的通貨緊縮壓力。而在全球貿易環境日益緊張的情況下，過度依賴出口的問題也暴露無遺。近幾個月的一系列經濟數據均未達到預期。經濟學家擔心，中國經濟增長目標面臨風險，並可能出現長期結構性增長放緩。

高盛分析師在一份報告中寫道："經濟增長的持續疲軟已經觸及了政策制定者的痛苦閾值"。

凱投宏觀的中國經濟研究主管埃文斯-普裡查得(Julian Evans-Pritchard)則表示，這些舉措是"自疫情爆發初期以來最重大的一攬子刺激計劃"。但他認為，"這可能還不夠"，中國經濟全面復甦需要比目前政府支出適度增加更大規模的財政支持。

《華爾街日報》引述的經濟學家也表示，如果沒有相應的恰當財政刺激，貨幣寬松對經濟的任何影響都將是短暫的。

埃文斯-普理查德認為，"隨著家庭去槓桿化，以及許多民營企業對借貸持謹慎態度，貨幣政策在中國已失去大部分效力。"

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預計未來幾天將宣佈的財政方面的措施因此備受關注。通過特別債券籌集的1兆元將用於增加對消費品更新計劃以及大型企業設備升級的補貼。這些資金還將用於向所有有兩個孩子的家庭提供每月每孩約800元的補助金。

北京還計劃通過發行一兆元的專項主權債券，幫助地方政府解決債務問題。彭博社周四報導稱，中國還在考慮向其最大的國有銀行注資最多1兆元人民幣。

轉向刺激消費

路透社報導指出，即將實施的財政措施標誌著中國政府的刺激經濟舉措從之前的主要流向投資向刺激消費的方向略微轉變。十多年來，中國政府一直表示要刺激消費，但在這方面進展甚微。

中央還承諾穩定陷入困境的房地產市場，宣佈將擴大房產項目白名單，讓有關房企獲得進一步融資，並盤活閒置土地。

野村證券分析師在一份報告中說，這樣的 "震撼策略"（ shock and awe）可能是為了啟動市場和提振信心。"但中國政府最終仍有必要出台經過深思熟慮的政策，來解決許多深層次問題，尤其是如何穩定房地產行業的問題。"

（路透社、華爾街日報）

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