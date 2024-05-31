中國中止台灣134項產品ECFA關稅減讓

繼去年12月之後，中國再度以民進黨不承認「九二共識」、破壞ECFA基礎為由，宣佈中止台灣134項產品的稅率優惠。台灣方面批評，中國此舉「扭曲」兩岸經貿關係。

（德國之聲中文網）中國國台辦週五（5月31日）發出公告指出，中國國務院宣佈今年6月15日起，將對來自台灣的134項「稅目進口產品」，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的關稅優惠。

國台辦發言人陳斌華批評，台灣政府長年對中國2500多項產品採取「歧視性貿易限制」，違反ECFA規定，且「損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉」。

ECFA是國民黨籍的台灣前總統馬英九任內、於2010年與中國簽署。陳斌華重申中方一貫立場，稱ECFA是兩岸依照「九二共識」的共同基礎所簽訂，但民進黨的賴清德政府卻不承認該「共識」，「嚴重破壞兩岸協商與ECFA實施的基礎」，迫使中國「不得不」進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。

中止關稅減讓並非首次

事實上，這已經是中方公佈中止ECFA關稅優惠的第二批產品。去年12月，中國宣佈來自台灣的丙烯、對二甲苯等12種化學產品，自今年1月起停止適用ECFA的協定稅率；根據中國財政部此次的公告，第二批被中止適用的對象包含潤滑油基礎油、加工布料與紡織物、各種工具機械與車床、競賽型自行車等134項產品。

中國上一次宣佈中止12項石化產品關稅優惠之際，恰逢台灣即將舉行總統大選，當時此舉遭台灣政府批評為「經濟脅迫」、「以商逼政」；不過，有業界人士評估，這對於台灣石化產業的衝擊並不大。

中國如今再「出招」，台灣陸委會主委邱垂正31日表示強烈抗議，批評中國對台「施壓」與「恐嚇」之舉不利於兩岸經貿關係，只會讓雙方「漸行漸遠」，這些後果應由陸方承擔。

台灣新任行政院長卓榮泰說，身為國際成員，各國都不應隨意更改「互動之間的規則」；台灣經濟部長郭智輝則表示，將與實際受傷害的業者溝通，幫助他們轉移市場。

賴清德5月20日正式就任台灣總統，中國隨後舉行「環台軍演」，國台辦與官媒也持續在網路上批評賴清德具有「台獨」傾向。

在賴清德就職前，有分析曾指出，北京面對賴清德除了「文攻武赫」，也會從經濟方面下手。美中關係學者宋文笛當時曾向DW表示，中國可能採取「選擇性的經濟制裁」，包含技術性暫停個別商品的交易，在「停止和再啟之間，隨時可以彈性調整」。

（綜合報導）

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