中國一再推動哈馬斯與法塔赫和談是為何？

據哈馬斯和法塔赫官員表示，中國將在下周作為東道主，組織雙方高級官員在北京會晤。中國為何一再推動巴勒斯坦兩大派別之間的和談，又能取得何種成果？中國、德國和美國學者向德國之聲記者闡述了各自的觀點。

（德國之聲中文網)路透社7月15日引述兩位哈馬斯和兩位法塔赫高級官員的話說，雙方高級官員即將在北京舉行會晤。 法新社當天報導，法塔赫和哈馬斯的高級官員將於7月20日至21日在北京與中方官員一起舉行會談。哈馬斯代表團將由居住在卡達的哈馬斯政治局主席伊斯梅爾‧哈尼亞（Ismail Haniyeh）率領，法塔赫代表團將由法塔赫副主席馬哈茂德‧阿魯爾（Mahmud Alul）帶隊。

哈馬斯政治局主席伊斯梅爾‧哈尼亞（Ismail Haniyeh） 圖片來源： Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

中國外交部發言人林劍7月16日在記者會上雖未證實法新社的這一消息，但表示，"如有消息，中方將適時發布"。林劍同時表示："中方一貫支持巴勒斯坦各派通過對話協商實現和解、團結，願為巴各派開展和解對話提供平台、創造機會。中方同有關各方的努力方向是一致的，願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。"

北京目的何在？

今年4月，中國作為東道主主持了法塔赫和哈馬斯高層在北京的一場談判，但和談沒有取得實質性成果。原定6月在北京舉行的新一輪和談也被取消。被問及中國為何不放棄努力，再次組織哈馬斯和法塔赫高層在北京會晤，上海外國語大學中東研究所范鴻達教授向德國之聲表示： "中國繼續這一努力是關切世界熱點難點問題的體現，也是承擔世界大國責任的體現。當然，它也是對中國國家主席習近平提出的' 人類命運共同體'、'全球文明倡議'"、'全球發展倡議'"和'全球安全倡議'在中東的實踐。"他還表示， "從一位學者的角度來看，我認為北京會把法塔赫和哈馬斯的和解，甚至二者之間的關係緩和，視為自己的斡旋成功。而且，即使沒有取得這樣的理想結果，北京也會認為繼續這樣的努力本身，就是自己對巴勒斯坦問題和中東和平的貢獻。"

德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）則持不同的看法。她向德國之聲表示，"北京希望將自己打造成和平締造者，凸顯其建設性角色，反襯它所聲稱的美國破壞穩定的角色。這是首要目標。"葛來儀認為，中國並不指望取得任何突破。

德國符茲堡大學当代中國研究教授安曉波（Dr. Björn Alpermann)在接受本台採訪時強調，中國現在再次充當法塔赫和哈馬斯之間的調解人，當然想在全世界面前展示自己是巴勒斯坦人的朋友，是阿拉伯世界以及整個穆斯林世界的朋友。他說："我認為，中國試圖更多地在中東，在全世界成為美國領導的世界秩序的替代選項。中國想尋找盟友，特別是在阿拉伯世界和穆斯林世界。只有採取這樣的立場，中國才能贏得穆斯林世界的好感......海灣國家擁有中國感興趣的資源，而且財力也非常雄厚，在批評美國領導的世界秩序方面也有共同立場......對中國來說，重要的是要讓別人看到它是一個站在穆斯林世界一邊的國家。"

安曉波教授還談到北京積極在巴勒斯坦兩派間斡旋的另一個原因："北京對待自己的穆斯林少數民族，特別是新疆維吾爾人的方式受到了美國和西方盟友的強烈批評。和穆斯林世界肩並肩站在一起當然有助於獲得其特別的外交支持，以抵禦來自西方的批評。"

北京因對待新疆維吾爾人的方式受到了美國和西方盟友的強烈批評 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

何為斡旋成功？

許多專家認為，只有巴勒斯坦人之間的內部爭端以某種方式得到解決，加薩地帶的重建和局勢的全面緩和才能實現。然而，法塔赫和哈馬斯兩個派別多年來一直相互敵對，中國也完全清楚，雙方取得和解不可能一蹴而就。安曉波教授說："兩派不會因為中國的介入而一夜之間和解。這背後當然有意識形態和權力爭奪的因素。因此我認為，如果兩派能以一種文明的方式進行對話和談判，對中國來說已經是一種成功。"

安曉波教授還進一步指出，雖然中國曾成功斡旋伊朗和沙烏地恢復外交關係，但這僅限於雙方互換大使、重新對話，而法塔赫和哈馬斯之間的問題涉及另一個層面，事關誰真正在巴勒斯坦領土上行使控制權和政府權力，需要完全不同的合作水準，"在這方面，我非常懷疑能否成功，至少在短期內如此"，他說。此外，就算實現分而治之，即回到哈馬斯襲擊前的狀態，由哈馬斯負責加薩地帶，法塔赫負責西岸，那麼也會遇到以色列是否會對此接受的難題。納坦雅胡政府宣佈的戰爭目標是徹底摧毀哈馬斯，不允許哈馬斯重新在加薩地帶執政。

中國與西方的不同道路

美國和歐盟等西方國家視哈馬斯為恐怖組織，中國則拒絕將哈馬斯列為恐怖組織，也沒有對哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，造成數百名以色列平民喪生的濫殺平民行為進行明確譴責。中國為這一立場付出的代價便是之前與以色列多年來在經貿、外交方面建立的良好關係迅速惡化。

安曉波教授認為，美國視自由和民主為實現真正和解的成功之路，但民主進程只有在經濟和社會經濟框架條件合適的情況下才能發揮作用。中國將發展和共同繁榮視為重中之重，但片面強調經濟發展也難以通向成功。"在我看來，需要一種讓這些不同目標相互協調的方法。"

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