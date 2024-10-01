中共建政75週年 習近平：堅持黨總攬全局

中國領導人習近平在中共建政週年前夕，於公開演說中重申中共集權統治方針，強調必須堅持黨中央威權集統一領導。同時也宣稱：「台灣是中國神聖領土」；台灣則反駁指，主流民意拒絕習近平說法。

（德國之聲中文網）10月1日為中共建政75週年，中國當局週一（9月30日）依照慣例舉行招待會，邀請各方代表參加。

習近平在招待會上發表演說提及，要推進中國式現代化，「必須始終堅持黨總攬全局，堅決維護黨中央威權和集中統一領導」。習近平也指出，「前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻」，但強調「任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐」。

根據中國官媒《新華社》公佈消息，多名曾任中共領導職務人士出席該場招待會，其中包含已長期未公開露面的82歲中國前總理溫家寶，以及90歲的前全國政協主席李瑞環，兩人分別坐在習近平兩側。但2022年在中共二十大大會議上被帶離會場的前總書記胡錦濤則未現身。

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習近平稱台灣「中國的神聖領土」

習近平在會上發表演說時，也分別提及港澳及台灣議題，並重申北京一貫立場。

習近平指出「實現中華民族偉大復興」，是包括香港、澳門、台灣同胞在內的「全體中華兒女的共同願望」，要求準確、堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的方針。

在台灣方面，習近平則稱呼台灣是「中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水」，重申堅持「一個中國原則」、「九二共識」，「反對台獨分裂活動」等對台主張，並指將深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸民眾「心靈契合」，「實現祖國統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋」。

對此，台灣陸委會透過聲明強調：「中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，這是客觀事實及台海現狀」，並指習近平以一中原則、九二共識作為兩岸互動的政治前提，「沒有中華民國生存空間」，早已被台灣主流民意拒絕。

陸委會引述台灣總統賴清德就職演說時提出的「四個堅持」，呼籲北京「正視兩岸互不隸屬的現實、理性面對台灣主流民意，與台灣民選政府務實進行對話」，以為兩岸良性發展創造有利條件。

這也是自台灣總統賴清德上任以來，習近平在近兩個月內第二度提出反對台獨言論。北京此前曾批評賴清德對外釋出台獨危險訊號，並加強解放軍在台灣周圍的軍事活動。

賴清德自上任以來多次對兩岸議題強硬表態，除了就職演說內容被當地媒體指為「新兩國論」，上個月「823砲戰」66週年當天也在金門演說中表示：「不願意受共產黨統治，我們要繼續過民主自由人權法治的生活」。

上週二（24日）賴清德出席台灣民防活動時表示，「台灣不可能簽署和平協議」，主張以實力確保和平，一紙文件「靠不住」。

賴清德指出，他身為總統兼三軍統帥肩負3項使命，首先就是捍衛主權，賴清德強調，有主權，才有國家，才有台灣，才有中華民國；其次為強化台灣經濟安全與韌性，減少將投資集中於中國。最後則是與民主陣營站在一起，讓獨裁者不敢輕舉妄動，以備戰來避戰。

（路透社、台灣陸委會、新華社等）

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