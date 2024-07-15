中共三中全會開幕 經濟數據缺乏動能

制定未來路線的重要會議--中共三中全會開幕之際，北京公佈的經濟數據卻相當疲弱。分析人士對會議壓低期待。

（德國之聲中文網）中國第二季度經濟同比增長4.7%，低於此前大多數分析人士預期。此前兩個季度的增長率還分別為5.3%和5.2%。

通常五年一次、為長期經濟發展確立方向的三中全會前夕，分析人士紛紛壓低期望。

高科技領域或是中心議題

柏林墨卡托中國中心（Merics）專家葛洛尼維根-勞（Jeroen

Groenewegen-Lau）認為，此次會議將強調共同努力，以實現中國技術獨立和工業現代化的目標。他向德新社表示，社會富裕程度暫時的損失，成為所接受的代價。如果取得成果，民眾是否以及何時能分得一杯羹，此次會議預計不會給出確切訊息。

中國國家媒體在會議前夕，也強調領導層致力於將中國變成高科技強國。習近平提出的「新質生產力」被屢次提及。

然而，儘管建設現代化工業是有意義的，但經濟學者警告，目前還必須採取其他措施。國際貨幣基金組織新近建議，要持續增長，中國應擴大內需，發展以消費為導向的經濟。

民眾日常憂慮或無明確答案

批評人士也表示，習近平的高科技雄心落實的過程中，許多中國人的日常憂慮卻被忽視。消費停滯，因許多家庭為未來擔憂。周一公佈的其它經濟數據也顯示出情況的嚴峻。作為中國民眾購買力重要指標的社會消費品零售總額，6月同比僅增加2%，這是一年多來的最低值。

對許多中國家庭而言，憂慮首當其沖是房地產市場危機的持續以及失業率居高不下。特別是年輕人難以找到工作。觀察人士擔心，此次三中全會無法為此提供所期待的答案。

ING銀行大中國區首席經濟師宋林（音譯，Lynn Song）表示，總體而言，令人失望的GDP數據顯示，要實現5%增長目標仍有挑戰。

他向德新社表示，房地產以及股票價格下跌、再加上多種工業行業削減成本帶來的低薪水水準，導致財富的負增長效應，壓低了消費，並導致人們消費模式的轉變。

已持續數年的房地產危機6月加劇，新房價格下跌速度為九年來最快，進一步打擊消費者信心以及債台高築的地方政府賣地創收的能力。2024年上半年，房地產投資下降10.1%，住房銷售面積下降了19%。多座城市因無力支付營運成本而暫停公共運輸運輸服務。

中國的經濟增長一直存在不平衡，工業產出超過國內需求。儘管出口保持穩健，但北京與其它國家的貿易緊張也加劇，對增長前景構成威脅。

本月早些時候中國公佈的數據顯示，6月出口同比增長8.6%，而進口則出乎意料地下降2.3%。路透社分析認為，這也與製造商在貿易夥伴加徵關稅前提前交付訂單有關。

中國青年找工作難 聽聽他們怎麼說 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

分析：不大可能出現顯著政策轉向

穆迪信用研究首席分析師克魯斯（Harry Murphy Cruise）表示，儘管改革的理由很充分，但出現特別激動人心的消息的可能性不大。「大的政策轉向可能被視為承認失敗，肯定丟面子。由於預計僅會有少量改革，我們預期中國只能勉強達到『約5%的』目標。」

克魯斯向法新社表示，預期會對擴大高科技製造業進行適度調整，向住房以及家庭提供零星支持。

投資者也會觀望，政府過去這些年加強對經濟的控制權，如今是否會採取措施改善民營企業的經營環境。

（綜合報導）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。