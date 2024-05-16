中俄「深化」關係 何為新時代戰略夥伴？

普丁訪華期間，與習近平簽署一份深化新時代戰略夥伴關係的聲明。兩國將擴大貿易合作，並提升盧布和人民幣的份額。在俄烏戰爭問題上，俄羅斯稱讚中國「客觀中立」的立場。在能源、民用核能、工業、訊息技術、航天等領域也將加強合作。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平周四（5月16日）簽署了深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聲明。內中稱，雙方反對任何阻撓兩國關係正常發展，干涉兩國內部事務，限制兩國經濟、技術、國際空間的企圖。

分析認為，對普丁而言，這當然首先是要加強反對西方的聯盟。一方面，與中國的肩並肩是對外顯示，莫斯科並未受到孤立。另一方面，克里姆林宮也希望在對烏克蘭的侵略戰爭中有中國所謂的「中立」態度。

貿易

在中俄此次簽署的聲明中寫道，要持續擴大雙邊貿易規模，以及提升雙邊貿易中的本幣份額，並暢通兩國間經營主體結算渠道。

中俄兩個鄰國的貿易達到創紀錄的新高。去年上升26%，達到2400億美元（約合2200億歐元）。今年第一季度這一趨勢持續。俄羅斯主要向中國出口石油、天然氣和煤炭以及銅礦石、木材和海產品，而從中國進口過去從西方購買的機械、汽車、智慧型手機、電腦等。

不過，可能令普丁不滿的是，今年第一季度從中國的進口略有回落，這可能是由於北京在西方的壓力下，限制了對俄羅斯出口受到制裁的物資。此外，中國的銀行新近也收緊了對俄羅斯客戶的業務，以避免受到來自美國的制裁。

華盛頓希望切斷莫斯科獲取兩用物資的渠道，並把目光聚焦在為這種貿易進行結算的中國的銀行。結算業務的限制對莫斯科來說是個大問題。

普丁尋求深化中俄經濟關係 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄烏戰爭

聲明中稱，俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

分析認為，莫斯科無論如何不希望北京參加6月15-16日在瑞士舉行的和平會議。中國也並未承諾出席。

能源

俄羅斯希望推進兩國在天然氣方面的合作。2023年，通過名為西伯利亞力量的管道，有227億立方米的天然氣運往中國。不過，莫斯科希望能通過一個後續項目--西伯利亞力量2實現更大的輸送能力，以彌補對西方停供的損失。

然而，迄今為止，雙方尚未約定這一雄心勃勃的重金項目。分析認為，中國不希望太過依賴於一個供應方，而希望繼續實現多樣化。或許俄羅斯還需提供更大的折扣。

聲明中提到持續鞏固中俄能源戰略合作並實現高水準發展，保障兩國經濟和能源安全。

中俄關係：真朋友還是權宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

重申核子大戰打不贏

聲明稱，雙方重申恪守2022年《五個核武器國家領導人關於防止核子大戰與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別是核子大戰打不贏也打不得的理念。

此外，聲明中還提到在民用核能、工業、訊息通信技術、航天、農業等領域擴大合作。

聲明中還對美國作出諸多批評。

（德新社、路透社等）

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