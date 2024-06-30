世衛組織：全球18億人因缺乏運動而面臨健康風險

人們似乎越來越「懶得動」。如果這種趨勢持續下去，2030年，全球缺乏運動的人口比例將達到35%。你是其中一員嗎？

（德國之聲中文網）根據本周發布的一份最新報告，近18億成年人因缺乏運動而面臨罹患糖尿病、痴呆、中風、癌症等病的風險。

世界衞生組織（WHO）表示，從2010年到2022年，全球缺乏運動的人口比例增加了5個百分點，即使在進行運動的人當中，仍有大約31%未達到運動指導標準。

這項研究發表在《柳葉刀全球健康》（The Lancet Global Health）期刊上。研究指出，34%的女性和29%的男性缺乏足夠的身體運動。

報告稱，如果當前趨勢持續下去，至2030年，全球將有35%的人口缺乏運動。

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世衛組織健康促進司司長魯迪格‧克雷希（Ruediger Krech）表示：「身體缺乏運動是全球健康的一種潛在威脅，顯著增加了罹患慢性病的風險，並加重了公共衞生系統的負擔。」

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「遺憾的是，全球正在朝著這一危險方向發展。」 克雷希說道，通過使體育活動變得更加普及化、成本更低以及更有樂趣，可以減少患非傳染性疾病的風險。

世衛組織推薦哪些體育活動？

根據世衛組織的說法，「體育活動包括所有形式的運動，比如休閒體育活動、往返通勤活動，以及在日常工作和生活中可能進行的活動。」

世衛組織建議每周進行150分鐘中等強度或75分鐘高強度的活動。

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中等強度的日常活動包括快走以及較大體力投入的清潔活動，如洗窗戶或拖地；高強度活動則包括徒步旅行、慢跑以及鏟除積雪等。

「錯失降低患病風險的機會」

世衛組織總幹事譚德塞強調，新的研究顯示，人們錯失了降低患病風險的機會 – 通過增加體育活動來減少罹患癌症、心臟病的風險，與此同時還能提高心理健康水準。

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「我們必須重新下決心提高身體活動水準，並大膽採取行動，包括採取相應的推動措施，增加資金投入等，以扭轉缺乏運動人口持續上升這一令人擔憂的趨勢。」

研究報告稱，高收入國家缺乏運動的人口比例略有下降，但仍未達標。



（德新社、法新社）

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