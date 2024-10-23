世維會薩拉熱窩大會召開在即，面臨空前威脅

世維會第八屆大會將於周四在薩拉熱窩召開，該組織及其成員遭到疑似來自中國政府的規模空前的威脅和干擾。媒體報導也提及該組織前主席多力坤‧艾沙被指控涉嫌性騷擾給大會投下的陰影。

（德國之聲中文網）周二（10月22日），一張照片出現在網路上，照片中兩名蒙面男子站在世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress，簡稱WUC或世維會）四名領導成員的畫像前，其中一人手持機槍。照片下方用阿拉伯語寫著"我們是美國政府的傀儡"。

世維會稱，這只是最近針對該組織"史無前例"的眾多誹謗和威脅行為之一。據德國網路媒體"中國平台"（CHINA.TABLE）報導，目前尚不清楚這些操作來自何處，但是維吾爾人懷疑中國政府是幕後黑手。

儘管如此，近180名代表參加的世維會第八屆大會仍將按照計劃於周四（10月24日）在波斯尼亞和黑塞哥維那（波士尼亞）的首都薩拉熱窩召開，會上將選出該組織新的領導層。

世界維吾爾代表大會是一個總部位於德國慕尼黑的國際組織，該組織官方網站稱其主要目標是促進維吾爾族人民使用和平、非暴力和民主手段確定東突厥斯坦政治前途的權利。該組織採取民主機制，所有領導都由大會上來自世界各地的參加者民主選舉產生，任期三年。

國際人權組織認為來自新疆的產品可能涉及強制勞動。圖為新疆一家工廠（資料圖片）。 圖片來源： Xinhua/imago images

大會召開前夕的威脅與搗亂

近年來，中國政府被指控在新疆關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，並施行一系列的虐待行為。中國政府堅決反對這些指控，堅稱關押維吾爾人的設施為"職業培訓中心"，旨在打擊極端主義。2022年9月，聯合國發布調查報告，稱中國政府在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控是可信的，並提到中國政府可能犯下反人類罪。全球多國政府和機構對中國政府表達了譴責，世維會本屆大會也因此受到更多關注。

10月9日，中國駐波士尼亞使館臨時代辦繆大可會見波士尼亞安全部長內希奇（Nenad Nešić），並將消息和照片發布在官方網站上。消息中提及內希奇表示堅定支持中國政府在涉台、涉疆和人權等問題上的立場，"願同中方一道積極推進兩國交流合作更上新台階"。世維會認為這是一個威脅的訊號。中國政府指控該組織前主席多力坤‧艾沙（Dolkun Isa）為"恐怖分子"，並多次要求歐洲國家予以逮捕。2018年，國際刑警組織撤銷了針對艾沙長達20年的紅通令，中國政府對此表示不滿。

波斯尼亞和黑塞哥維那與中國簽署有引渡條約。但是媒體報導稱，艾莎周一已抵達薩拉熱窩，在入境時沒有遇到任何問題。

世維會稱，來自中國政府的干擾行動還包括針對其代表及領導職位候選人的人身威脅，以迫使其退出大會；在很多情況下，這些威脅涉及中國當局對其親屬的脅迫。據報導，這些行動在某些方面取得了成效，大約有十名代表已經取消了薩拉熱窩之行。烏茲別克斯坦代表則集體缺席本屆大會。

幾天前，近180名代表收到了一封來自世維會首席協調員祖農（Erkin Zunun）電子郵箱的郵件，其內容稱大會被臨時取消。祖農堅稱自己沒有發過這封郵件，這是來自外部的非法侵擾，意在製造混亂。此外，即將赴會的代表還在他們的Signal賬戶收到了一條來自匿名人士的訊息，該訊息用流利的維吾爾語質疑世維會的合法性。

世維會前主席被指控涉嫌性騷擾

"中國平台"報導中還提到世維會內部存在的問題。該組織前主席多力坤‧艾莎被指控涉嫌性騷擾。艾莎不否認曾給一位來自布魯塞爾、此前從未謀面的年輕活動人士發送過至少具有歧義的消息。一些國際專家指責世維會輕率地將此問題歸咎為中國宣傳的一部分。

艾莎對"中國平台"表示，他沒有意識到自己發出的消息可能會被誤解，但他仍然做出了相應的決定。幾個月來，他一直處於休假狀態。根據組織章程，他也不能第三次連任世維會主席。然而，這一事件仍然給此次大會蒙上了陰影，也對世維會的公信力造成了打擊。

世維會必須選出新的領導層。據報導，唯一的候選人是現任執行委員會副主席圖爾根江‧阿拉吾敦（Turgunjan Alawdun）。

跨國鎮壓從來沒有受到懲罰

世維會官方網站發布的新聞稿列出的干擾還包括人身傷害威脅如製造車禍等警告，可能有不請自來的與會者故意挑釁、斗毆或破壞，在會議期間停電的威脅，大量垃圾郵件活動充斥世維會通信網路等等。

史丹佛大學訪問學者、前人權觀察中國部主任索菲‧理查森（Sophie Richardson）在其X平台（前推特）帳號針對世維會的遭遇表示，中國政府如此明目張膽地實施跨國鎮壓，是因為他們從來沒有因此受到懲罰。

世維會表示，儘管對日益增多的威脅和騷擾深感擔憂，但在保持高度警惕、嚴厲譴責並呼籲各界密切關注的同時，仍然堅定不移地致力於爭取維吾爾人權，確保大會將按計劃舉行，並採取各種有效措施降低相關風險並保障所有與會者的安全。

截至目前，中國外交部尚未就此回應媒體詢問。

監視和監控：在歐洲求學的中國學生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。