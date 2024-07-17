世界Emoji日到了！全球最熱表情符號是哪個？

比心、眨眼、豎起大拇指、摀住眼睛的猴子……表情符號Emoji已經成為一種全球性的語言。本周三（7月17日）是世界表情符號日。2023年全球最夯的Emoji是哪個？哪個表情「已失寵」，哪個Emoji又被經常用錯？德國人有多常用表情符號呢？

（德國之聲中文網）每年7月17日是世界表情符號日，在網路時代，Emoji早已是人們溝通時常用的元素，在德國，超過80%的人使用表情符號。幾乎每五個人中就有一人發出的每一條消息中都會使用表情符號，31%的人在大多數消息中使用表情符號，24%的人在少數消息中使用表情符號。根據德國IT行業聯合會Bitkom委託進行的一項代表性調查得出這樣的結果。

雖然使用Emoji有時可能比文字更能直接表達心情感受，但也有可能讓對方不明所以。逾1000名16歲以上的受訪者參加了這次調查，結果顯示，超過一半的人時不時會因為對方發來的表情符號而感到困惑：「56%的人曾因在對話中的表情符號感到困惑，而在16至29歲的人群中，這一比例甚至達到73%。」

在德國，表情符號仍主要用於私人場合。98% 的受訪者表示，他們與朋友、熟人和家人交流時會使用表情符號。29% 的受訪者也在職場，比如與同事交流時使用表情符號，但也有 19% 的受訪者在與上司溝通時使用表情符號。

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表情符號家族每年都在不斷壯大，今年9月新加入的符號包括指紋、鏟子和代表疲憊的有眼袋的臉。不同年齡段對表情符號的選擇也大相徑庭，出現「表情符號」代溝。比如常用的「微笑」表情，在一些人眼中它代表善意親近，或是開心，但在年輕人的網路預警，可能代表了不屑的「呵呵」，或是皮笑肉不笑。還有水蜜桃，或者茄子，玉米，在年輕人看來，它們多了另一層含義，可能暗示臀部，或是男性性器官。Z世代經常使用 「大聲哭出來」、「骷髏頭和交叉骨 」和 「火 」等表情符號，而 「豎起大拇指」、「好的 」手勢和 「紅心 」等經典表情符號則被認為很土，老派和過時。

那麼，全球被用的最多的表情符號是哪個？根據表情圖標百科Emojipedia統計出2023年最受歡迎的Emoji

，前五名分別是：笑到哭（Face with Tears of Joy），笑翻了（Rolling on the floor laughing），愛心（Red Heart），雙手合十（Folded hands），大哭（Loudly crying）。

（德新社，法新社等）

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