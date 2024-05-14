不顧數十萬人抗議 喬治亞议会强推「外國代理人」法

布魯塞爾和華盛頓的警告沒有奏效：喬治亞领导层强力推出了一部法律，而這可能危及該國加入歐盟的前景。此前該國連續數周爆發反對該法律的大規模抗議。

（德國之聲中文網）儘管數周爆發大規模抗議，喬治亞议会仍批准了一部更強力管控公民社會的法律。歐盟等方面的警告被置之不理。

周二（5月14日），第比利斯的議會最終批准了法律草案。84名議員贊成，30名議員反對。

在聯合政府中佔多數地位的政黨「喬治亞梦想”由此加大了對非政府組織的管控力度。

根據這項法律，資金超過二成來自國外的非政府組織和媒體必須登記為「外國利益」代表。喬治亞反对党、歐盟和美國擔心這會導致對親西方力量的打壓。這個南高加索共和國從國外獲得大量資金援助。

許多抗議者擔心，喬治亞梦想黨的專制路線將危及該國加入歐盟的前景 圖片來源： Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

喬治亞梦想党称，該法律旨在提高透明度。然而，數十萬名抗議者稱這部法律為「俄羅斯法」，擔心該國像俄羅斯那樣，使用一部類似的法律讓對政府持批評意見的組織噤聲。此外，他們也擔心，喬治亞梦想党的專制路線會危及該國加入歐盟的前景。

歐盟已多次敦促喬治亞政府撤销該法案。去年12月，喬治亞成为欧盟候選國。

和平抗議示威在第比利斯已連續數周舉行。周一至周二夜間也再次有示威者聚集在議會大樓前。此前一天，警察暴力驅逐了位於市中心的議會大樓前的抗議人群。警方稱約20人被捕。反對黨表示，多名被捕者受到虐待。

5月14日議會表決當天，再有抗議者聚集在第比利斯的議會大樓前 圖片來源： Mikhail Yegikov/Tass/dpa/picture alliance

喬治亞与俄罗斯南部邊境接壤，由此具有重要的地緣政治意義。該國多數民眾希望擺脫俄羅斯的影響力。他們所尋求的加入歐盟及北約寫入憲法。

與此同時，俄羅斯控制著喬治亞反叛地区南奧塞梯和阿布哈茲，並承認其為獨立國家。喬治亞梦想党及其創始人、億萬富翁伊萬尼什維利（Bidsina Iwanischwili）則與莫斯科關係緊密。

（德新社、天主教通訊社）