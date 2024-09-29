不生小孩養「毛孩」 中國城市寵物數量或超過幼童寵物是「孩子的替代品」嗎？高盛銀行的分析數據顯示，到2030年，中國城市中的寵物數量可能會超過4歲以下兒童，且幾乎是2:1的比例。圖片來源： Tang Ke/SIPA Asia/ZUMA Press Wire/picture alliance有了可愛的「毛孩子」 就不想生孩子了？寵物似乎成了中國某些家庭中的「孩子替代品」。根據估計，中國城市中大約有1.16億隻貓狗。圖片來源： TPG/ZUMA Press/picture alliance生娃太累 養娃太貴儘管生活水準提高，但在昂貴的城市中，越來越少的家庭能負擔得起生育一個以上的孩子。中國育媧人口研究智庫今年發現，中國撫養孩子的費用在全球名列前茅。圖片來源： CFOTO/picture alliance 養娃成本僅次於韓國平均而言，將一個孩子養到18歲的費用為53.8萬人民幣，這是中國人均GDP的6.3倍，僅次於生育率全球排名墊底的韓國。圖片來源： Ding Ting/Xinhua/picture alliance「貓狗雙全」比「子女雙全」更值得炫耀？越來越多的中國人飼養寵物，並且帶來龐大商機。中獸醫胡宇聲表示: 這與高壓的工作環境有關。人們需要情感上的慰藉，因此無論有沒有小孩，許多人都選擇飼養寵物。圖片來源： Alexandra Troyan/Zoonar/picture alliance精美的狗狗生日蛋糕美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）7月份的一份分析報告指出，到本世紀末，中國的寵物食品市場可能達到630億元人民幣。圖片來源： Johannes Neudecker/dpa/picture alliance狗狗：媽，我暈針！各種專為寵物設計的服務正盛行，除了特製寵物生日蛋糕之外，還有專門為貓貓狗狗提供的中醫針灸治療服務。圖片來源： Johannes Neudecker/dpa/picture alliance6 張圖1 | 66 張圖社會中國2024年9月29日2024年9月29日https://p.dw.com/p/4l2NR廣告