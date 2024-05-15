不滿TikTok面臨遭禁 八名用戶狀告美國政府

各類網路平台已經成為越來越多人的生計來源，也正因為如此，本周有八名用戶對美國政府取締TikTok的計劃提起了訴訟。

（德國之聲中文網）八名TikTok內容創作者對美國政府擬議中的TikTok禁令提起了訴訟。本周二，他們已向華盛頓一家法庭提交了訴狀。此外，上周TikTok也對美國政府的相關計劃提起訴訟。

這八名原告認為，政府針對TikTok的法令，不僅限制了他們的言論自由權利，還剝奪了部分原告的經濟來源。訴狀中寫道：擬議中的新法將使他們和整個美國失去一個自由表達和相互交流的渠道。原告們在訴狀中稱，只有借助TikTok這一全新方式的傳播平台，他們的創作才得以獲得如此大的網路影響力。

這起法律糾紛的背景是，今年四月底，美國政府通過了一項新法律，要求中國母公司「字節跳動」在今後數月內向美國公司出售TikTok，否則這款應用軟體將在美國被禁止。

今年一月，TikTok首席執行官周受資在美國國會接受聽證。 圖片來源： Jose Luis Magana/AP/picture alliance

就TikTok的立法是中美貿易爭端不斷激化的一個縮影。中國政府已暗示不會同意出售 TikTok 及其背後的數據和算法。此類技術已被中國列入出口管制清單。

有媒體報導稱，TikTok將會承擔上述八名網紅的訴訟費用，目的是通過法庭推翻政府相關法令，避免遭到禁止。

（天主教通訊社）

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