不滿美對台軍售 北京片面暫停中美軍控談判

美國前總統川普「保護費」一說鬧得沸沸揚揚之際，中國宣佈暫停跟美國的限制核武磋商，理由是美國持續對台軍售。

（德國之聲中文網）中國政府週三（7月17日）以美國持續對台灣軍售為由，暫停跟美國的軍控與防止核擴散磋商。路透社分析認為，中國跟進俄羅斯的步伐、拒絕與美國談判，此舉不利於遏制核武軍備競賽，可能重挫全球限武的努力。

中國外交部發言人林劍稱，此舉是由於美國「無視」中國反對，依然繼續銷售武器給台灣，「嚴重損害中方核心利益……造成這一局面的責任完全在美方」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，中國此言是主張限武談判無法在中美雙邊關係有其他挑戰時進行，但在美國看來，此舉「破壞戰略穩定」。「不幸的是，中國暫停這些磋商，也就是選擇不尋求管控戰略風險、避免代價高昂的軍備競賽；不過，我們美國會保持開放態度，與中國一起制定、實施具體的降低風險措施。」

倡議團體軍備控制協會（Arms Control Association）執行主任金博爾（Daryl Kimball）指出，美國、俄羅斯和中國身為《核不擴散條約》（Nuclear Non-proliferation Treaty）簽署國，在法律上有義務「參與談判，以防止軍備競賽」。

金博爾說：「他們達成此目標的唯一辦法，就是展開嚴肅的對話。俄羅斯拒絕這麼做，中國也決定如此，都是非常重大的倒退。」

圖為中國國家主席習近平2022年11月視察中央軍委聯合作戰指揮中心。（資料照） 圖片來源： Li Gang/Xinhua/IMAGO Images

中美有多少核武？

去年11月舊金山「拜習會」前，美中官員曾舉行軍控與防止核武擴散的磋商。不過，外界預料短期內不會再有進一步的官方正式會談。

今年6月下旬，路透社曾引述知情人士消息指，美中雙方曾於今年3月在上海舉辦半官方的核武會談。當時與會的美方代表、美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）核武政策學者桑托羅（David Santoro）透露，中方聲稱在台灣問題上不會訴諸核武器，因為他們有信心，「即使不用核武，也有能力打贏一場對台灣的傳統戰爭」。

美國國家安全委員會負責軍控的官員瓦迪（Pranay Vaddi）6月初則曾表示，面對中俄的潛在威脅，未來幾年內，美國可能不得不部署更多的戰略核武器。

據美國去年發佈的「中國軍力報告」估計，中國大約有500枚作戰可用的核彈頭，且到2030年之前可能達到超過1000枚。台灣國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲當時曾告訴DW，中國過去對外主張「維持最低限度的核武力量」，如今卻有意把核彈頭數量翻5倍到達1500枚的規模，可見北京正從「核嚇阻」走向「核脅迫」的目標。

目前全球有9個國家擁有核武，包含美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓及以色列。其中，美國和俄羅斯的可用核彈頭數目最多，分別有1770枚和1710枚。

美國對台軍售再掀討論

中國這次宣佈暫停與美國的核武談判，提出的理由之一是不滿美國對台軍售。

美國前總統川普上個月接受彭博社專訪 ，內容16日刊出，其中談到了「美國是否會幫台灣抵禦中國」。對此，川普形容美國對台灣「跟保險公司沒什麼兩樣」。他主張台灣「搶走」美國晶片生意，因此台灣應該付錢給美國換取防衛，但台灣卻「什麼都沒付出」。

川普說：「台灣搶走我們的晶片生意，我們有多蠢……他們非常富有。我也不覺得我們跟一張保單有什麼區別。為什麼？為什麼我們要這樣做？」

針對川普的「保護費」一說，美國國務院發言人米勒17日回應，事實上台灣一直都在向美國購買軍事裝備，「美國不是在做慈善」。美國是台灣最重要的軍售來源國；今年6月，美國眾議院剛批准新一批總價5億美元的對台軍售案，是拜登政府任內第11度對台軍售。

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台灣駐美代表處透過聲明表示，維護台海和平穩定符合美國和國際社會的利益；台灣也在美國的協助下，積極加強嚇阻能力，盡到自己的責任。中國外交部發言人林劍則重申中國一貫立場，聲稱「台灣問題純屬中國內政」，並且「反對美國大選拿中國說事」。

川普執政時期的國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）也在共和黨全國代表大會場邊回應此事。據他解讀，川普的意思是希望台灣投入更多在自身防衛。

奧布萊恩主張，台灣應考慮提高國防支出，至少約佔國民生產總值（GDP）的5%。「我們可以幫助他們，可以參與其中，但我想川普總統的意思是……我們必須一起分擔。」

奧布萊恩補充稱，上述言論是他的個人看法。他並非川普競選團隊一員，但就國安事宜經常與川普有聯繫。川普上週末遇刺，隨後於本週正式獲得共和黨提名，角逐2024年美國總統大選。

據美國國會研究處統計，自2017年至2023年，台灣的軍費支出從GDP的2%，上升到2.5%。台灣今年公佈的防衛預算大約是191億美元。相較之下，中國今年3月公佈年度軍費預算約為2300億美元，比前一年提高7.2%。

（路透社、法新社、彭博社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。