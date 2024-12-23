不想「斷氣」： 斯洛伐克總理突訪莫斯科

由於烏克蘭拒絕為過境輸送俄羅斯天然氣續約，斯洛伐克總理周日突訪莫斯科，希望尋找對策。因為斯洛伐克既是北約、也是歐盟成員國，因此，菲佐此行格外引人關注。

（德國之聲中文網）本周日，俄羅斯普丁總統同斯洛伐克總理菲佐舉行會談之後，莫斯科方面表示，過境烏克蘭的天然氣供給問題「情況非常複雜」。

此前，烏克蘭方面已經明確表示，過境烏克蘭向歐洲輸送俄羅斯天然氣的五年期合同今年年底到期後，將不再續約，因為烏方不願以此支持俄羅斯的軍事行動。

過境烏克蘭的天然氣輸送佔俄羅斯對歐洲天然氣管道輸送量的一半。一旦烏克蘭叫停俄羅斯天然氣的過境輸送，斯洛伐克、義大利、奧地利以及捷克共和國將受到不同程度的衝擊。

受克里姆林宮控制的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）也會通過黑海海底的輸氣管道「土耳其溪

」（TurkStream-Pipeline）向歐洲出口天然氣。

普丁同斯洛伐克總理菲佐周日舉行的會談中，也談及了雙邊關係以及俄烏戰爭。不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitri Peskow）表示，他無法就兩人的會談提供更多的訊息。

菲佐周日表示，普丁再度強調了繼續向斯洛伐克提供天然氣的意願。不過，菲佐也承認，一旦烏克蘭叫停過境天然氣輸送，斯洛伐克就基本失去了繼續獲得俄羅斯天然氣的可能性。至於普丁同菲佐的會談中是否也曾談及某種替代方案，目前尚不得而知。

匈牙利也極力呼籲烏克蘭不要叫停天然氣過境輸送。不過，匈牙利也會從南部管線「土耳其溪

」解決部分天然氣供給。

烏克蘭總統澤蘭斯基上周表示，烏克蘭方面可以考慮續簽天然氣過境協定，但前提條件是，在俄羅斯停止戰爭前，各國不得為俄羅斯天然氣支付費用。莫斯科方面想必不會接受這一條件。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對媒體表示，「你們已經瞭解烏克蘭方面的聲明，你們也清楚，歐洲一些國家仍希望獲得俄羅斯天然氣，並認為這是維持國民經濟正常運行的必要前提。因此，現在的情況非常複雜，應當引起各方的注意。」

澤倫斯基：菲佐的行為是不道德的。 圖片來源： Remko de Waal /ANP/IMAGO

普丁上周就已明確表示，顯然不可能和基輔方面就經由烏克蘭境內向歐洲輸送天然氣簽署新的協定。

烏克蘭總統澤倫斯基周一表示，斯洛伐克總理菲佐是想以繼續進口俄羅斯天然氣的方式，對俄羅斯提供「幫助」。澤蘭斯基在X平台發文寫道，菲佐周日訪問莫斯科，「是想幫助普丁繼續賺錢，以便普丁能繼續發動戰爭，並弱化歐洲。我們認為，以這種方式幫助普丁是極不道德的行為。」



（路透社，法新社）

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