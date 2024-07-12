不同尋常！小紅書傳獲海外風投公司投資

據英媒報導，中國增長最快的社群網站平台小紅書獲得風險投資公司DST Global的支持，新一輪估值達170億美元。在北京整頓科技行業的背景下，此輪投資尤為罕見。

（德國之聲中文網）據英國《金融時報》周四（7月11日）報導，中國增長最快的社群網站平台小紅書，近日獲得風險投資公司DST Global的支持。文章指出，此次投資十分罕見，因為自北京方面整頓科技行業以來，外國投資者基本避免投資中國科技行業。

《金融時報》援引三名知情人士報導稱，小紅書在近期安排了向現有和新投資者出售現有股份的交易，對該公司的估值達到170億美元。小紅書和投資方尚未對此作出回應。

DST Global由出生於莫斯科的以色列投資大鱷米爾納（Yuri Milner）創立，因投資過臉書（Facebook）而名震投資圈。除了DST Global外，《金融時報》介紹，此次投資方還有中國私募股權公司高瓴資本、博裕資本和中信資本，此外總部位於香港的紅杉資本中國（現稱紅杉中國）增加了其現有股份。DST Global的具體投資規模尚不清楚。

同時獲兩大巨頭支持

被中國網民稱為「國民種草機」的小紅書成立於2013年，中國網路巨頭騰訊和阿里巴巴等知名投資方曾參與小紅書的早期融資。這也是不太常見的情況，因為，《金融時報》指出，在中國，初創公司通常需要在這兩大巨頭之間做出選擇以獲得投資。由於兩家公司都支持小紅書，所以小紅書不太可能成為這兩家公司的收購目標，因為這兩家公司對將小紅書出售給競爭對手擁有有效否決權。

DST Global由出生於莫斯科的以色列投資大鱷米爾納創立 圖片來源： Van Tine Dennis/abaca/picture alliance

2021年11月，小紅書完成了5億美元的E輪融資，融資由新加坡投資公司淡馬錫和騰訊領投，阿里巴巴、天圖投資、元生資本等老股東跟投。

去年首度盈利

最新數據顯示，小紅書在2023年月度活躍用戶達到3.12億，較2022年增長20%，成為中國增長最快的大型社群網站平台。據《金融時報》今年3月報導，小紅書2023年首度實現盈利：營收達到37億美元，淨利潤達到5億美元，而2022年該公司還處於虧損2億美元的狀態。

這家英國媒體還透露，投資者認為，小紅書是中國少數幾個有望在強勁增長後進行首次公開募股（IPO）的科技獨角獸公司之一。在2021年中國網路初創企業估值達到頂峰時，小紅書曾被估值為200億美元，但由於市場波動，其估值一度降至140億美元。然而，隨著該公司財務表現的強勁，投資者信心也隨之提升。

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拓展海外市場

然而，一位投資者告訴《金融時報》，小紅書豐富的消費者數據可能會給其在海外上市計劃帶來複雜性，尤其鑑於北京對跨境數據共享的限制。

近年來，小紅書尋求積極拓展海外市場，尤其在全球華語社區迅速躥紅。德國之聲記者查詢數據分析網站Similarweb發現，今年6月，小紅書主要流量來源國家中，82.89%來自中國大陸，4.11%來自香港，2.76%來自美國，2.65%來自台灣。其中香港在單月內獲得的25.76%漲幅尤其引人注意，台灣用戶比例比上個月增加了5.69%。

「小紅書世代」在台灣的聲量上升，更被社會廣泛討論，中國官媒中國新聞網今年5月如是報導稱。文章指出，小紅書等社群網站为用戶提供了各個生活垂類的參考依據，台灣年輕人對大陸事務的認知不再停留在「新鮮感」的初級階段，而是自主開發對更多元議題的關注及興趣。

而在台灣，早在兩年前，就有立委稱中國透過小紅書等社交軟體操作「認知作戰」，小紅書可能涉及的文化滲透以及用戶個人資訊安全問題也受到各界的關注。

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