2001年的911恐襲事件後，社民黨總理格哈特‧施羅德表示德國將派遣3900名聯邦軍士兵參與美國領導的反恐軍事行動。但少數社民黨議員和聯合執政的綠黨中的個別議員對這一決定表示反對或懷疑。對此，施羅德突然提出要議會不但就德國出不出兵進行表決，而且要就議會信任不信任他擔任總理進行表決。在2001年11月16日的表決中，施羅德僅以兩票的微弱優勢贏得信任案。德國綠黨當時是以反戰和維護生態起家的年輕政黨，首次在聯邦層面執政。施羅德提出信任問題被視為鉗制反對派的一個策略，但也是一招險棋。