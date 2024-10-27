上海限制萬聖節變裝狂歡 警察進駐封鎖街道

上海去年疫情後的首次萬聖節變裝，人們展現了十足的創意「裝神弄鬼」、宣洩心中的不滿。但今年同個地點卻出現大批警察駐守，禁止奇裝異服者聚集。

（德國之聲中文網）一年一度的萬聖節即將到來，儘管它源於美國、加拿大等西方國家，近幾年也有越來越多的中國年輕人以及有孩子的家庭開始慶祝萬聖節，加入「不給糖，就搗蛋」的隊伍。

不過，在這個萬聖節前的周末，卻傳出上海當侷限制萬聖節變裝狂歡的消息。一些網友在微博、小紅書等社群媒體上表示，往年萬聖節擠滿狂歡人潮的鉅鹿路、長樂路等地已被封鎖並部署警力，在地鐵站也有警察駐守，見到奇裝異服者便勸返。微博上有人揶揄：「我以為今年大家都cos警察呢，走近一看原來都是真警察。」

中山公園緊急關閉

在一些民眾轉往上海中山公園聚集後，公園隨後也緊急宣佈閉園，刊出的公告稱因中山公園內部調整，「公園於2024年10月27日下午14點起閉園，恢復開放時間另行通知。望各位遊客互相轉告，給您帶來不便敬請諒解。」此外，位於閔行區的錦江樂園也宣佈停止接待「變裝遊客」至11月1日。小紅書上有網友表示，今年萬聖節想狂歡「只能花錢去迪士尼和歡樂谷了」。

禁止店家舉辦萬聖節活動

一位在上海經營酒吧的台灣人「麥狗」10月24日發布一段影片，稱今年收到消息，要求當天絕對不能舉辦萬聖節活動，不能有萬聖節派對，也不能有奇裝異服打扮的人進到店裡，否則可能會被要求暫時停業。他表示，雖然感到很難過，但「在大陸工作生存、開店，上面說什麼，下面就配合，盡好人民良好的義務」。

去年盛況不再

去年的萬聖節是上海經歷數年新冠疫情封控後的第一個萬聖節。年輕人走上街頭「裝神弄鬼」，同時大膽宣洩對世態的嘲諷和不滿。當時出現了許多有創意的裝扮，如穿著全套防護服的防疫人員「大白」、舉著「學醫救不了中國人」牌子的魯迅、身上貼滿白紙的女子，令人聯想到「白紙運動」等。

相較之下，今年上海對萬聖節實施限制，許多網友對此表示不滿。一些人稱當局反應過度，不允許大家有創造力。也有人為此感到可惜，認為民眾只是需要「有趣的節日來宣洩平時工作的壓力」。對於整起事件，微博上有人點評道：「你以為是禁止了cos，其實是在cos上海封城。」

（綜合報導）

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