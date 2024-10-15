上合組織巴基斯坦峰會召開 安全陰雲籠罩

中國總理李強10月14日在巴基斯坦為中資修建的瓜達爾新機場舉行了竣工啟用儀式。該機場是中巴經濟走廊項目的一部分，該項目遭到俾路支省分裂武裝分子的反對。李強此行的主要目的是參加10月15日開始的上合組織峰會。

（德國之聲中文網）李強在巴基斯坦首都伊斯蘭堡與巴基斯坦總理謝裡夫(Shehbaz Sharif)以影片連線的方式共同主持竣工儀式。此外，兩人還見證了多項旨在加強中巴經貿關係協議的簽署。

中國總理在儀式現場表示，中方將繼續與巴基斯坦攜手合作，開展包括瓜達爾新機場在內的各個合作項目。謝裡夫則大加贊賞「來自中國兄弟的禮物」，認為這是「中巴經濟走廊的又一項榮譽」。他同時也向李強保證，巴方將與中方密切合作確保中國員工在巴基斯坦的安全。

就在10月6日，兩名中國工人在巴基斯坦西南部遭到武裝分子殺害。根據信德省地方政府發布的消息，10月6日23時左右，一輛油罐車在卡拉奇機場高速路上發生爆炸。分離主義武裝「俾路支解放軍(BLA)」發表聲明稱，他們襲擊了一支從卡拉奇國際機場方向駛出的、搭載中國高級工程師和投資者的車隊。在事件中，還有一名中國公民和數名巴基斯坦公民受傷。

卡拉奇同俾路支省交界，而俾路支則是巴基斯坦最大、同時也是最貧窮的省份。在中巴經濟走廊的框架內，該省獲得了數十億美元的資金，用於交通、能源和其他基礎設施的建設。為爭取獨立，俾路支解放軍正在開展反政府武裝鬥爭。該組織指責巴勒斯坦政府允許外來勢力瘋狂掠奪俾路支地區豐富的礦產等自然資源。

在瓜達爾新機場竣工儀式前幾個小時，巴基斯坦訊息部長塔拉爾(Attaullah Tarar)表示，巴方仍在持續調查中國工人在卡拉奇遇害案件。中國外交部也在同一天表示，中方調查人員已經抵達巴基斯坦並與當地官員會晤。

中巴經濟走廊項目於2015年啟動，旨在擴大中國在巴基斯坦、中亞和南亞地區的貿易聯繫和影響力。中國可從新疆經該走廊到巴基斯坦的瓜達爾港，大大縮短了通達印度洋的運輸距離和時間，而且可以避開有爭議的馬六甲海峽咽喉。與此同時，巴基斯坦也將從這條由中國資助的長達2000公里的走廊中受益，促進當地貿易、基礎設施和工業的發展。圖為中巴經濟走廊項目框架內的Thar煤電廠一期工程, 已經在2023年初投產 圖片來源： Thar Coal Company/XinHua/dpa/picture alliance

今年3月，巴基斯坦西北部一個水壩項目的5名中國工程師也遭到自殺式襲擊者刺殺，導致項目一度陷入停頓。

這些襲擊事件，也讓10月15日在伊斯蘭堡召開的上合組織峰會蒙上陰影。就在前一天，開伯爾-普什圖省班努區一處警察局遭到襲擊，至少有四名警察和五名叛亂分子喪生。目前尚無人聲稱對此負責，但懷疑很可能落在巴基斯坦塔利班身上，該組織經常在全國各地襲擊安全部隊。

上合峰會 印度外長罕見訪巴

除了東道主巴基斯坦以及中國的總理，俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、伊朗等其他8個成員國也都派高官出席上合組織會議。為了確保安全，巴基斯坦當局在首都伊斯蘭堡街頭部署了軍隊，並且在最近幾個星期鎮壓了反政府抗議活動和異議人士，還出台了限制抗議活動的新法規。

上合組織十國的總人口超過全球人口的40%，GDP則佔全球經濟總量的三成左右。

巴基斯坦：本土產品不敵「中國製造」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此次上合組織峰會的另一個看點是印度外長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)也罕見地來到了宿仇巴基斯坦。不過，印度方面已經表示，外長此行不會討論印巴雙邊關係，而是專注於上合組織相關的多邊事務。

在接受德國之聲採訪時，華盛頓伍德羅‧威爾遜國際學者中心的南亞問題專家庫格曼(Michael Kugelman)則認為，印度外長赴巴基斯坦出席峰會至少能夠「間接地促進雙邊關係」，說明「印巴關係已經穩定到新德里願意讓蘇傑生參加峰會的程度。」

（綜合報導）

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