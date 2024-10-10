上合會議期間 巴基斯坦限制中國人出行

上周日（10月6日）卡拉奇國際機場附近發生導致兩名中國工程師死亡的襲擊事件之後，巴基斯坦當局計劃在下周舉行的上合組織會議期間限制中國公民的出行。中國國務院總理李強預計將在會議前抵達伊斯蘭堡。

（德國之聲中文網）路透社援引三名安全官員和一份內部安全報告稱，巴基斯坦當局計劃在下周舉行的上合組織會議期間限制中國公民的出行，此舉針對該國激進組織以中國公民為目標而造成的安全風險。

此決定是在上周日（10月6日）發生的一起爆炸事件後作出的。該爆炸事件發生在巴基斯坦卡拉奇國際機場附近，導致兩名中國工程師死亡，分離主義武裝組織俾路支解放軍 (BLA) 聲稱對此負責。

上合組織由包括中國、印度、伊朗和俄羅斯在內的九個正式成員國組成，會議定於10月15日和16日在伊斯蘭堡舉行。中國國務院總理李強預計將在會議前抵達伊斯蘭堡。

路透社看到的警報文件稱，"已收到有關部門的命令，要求在10月14日至17日期間，停止中國公民的一切出行，包括城市內外的交通和機場往返。"這一警報已分享給多個巴基斯坦安全機構。

三名收到該警報的高級安全官員表示，此決定也已傳達給中國當局。該警報寫道，"所有相關人員要確保提前向中方傳達，以便在此之前調整重要行動。在此期間不能有任何違規行為"。

中國駐伊斯蘭堡大使館和巴基斯坦內政部沒有回應路透社的置評請求。

2018年11月俾路支解放軍襲擊了中國駐卡拉奇總領事館 圖片來源： Shakil Adil, File/AP/picture alliance

四年來針對中國公民的持續襲擊

這次爆炸事件是過去4年內針對中國公民一系列襲擊中的最新一起。今年3月的一次自殺式爆炸曾導致5名在水電項目上工作的中國工程師死亡。中國政府呼籲伊斯蘭堡實施更嚴格的安全措施。

俾路支解放軍是巴基斯坦幾個對抗聯邦政府的民族分離主義武裝組織中規模最大的一個，它主要針對中國在巴基斯坦的利益，包括阿拉伯海上的戰略港口瓜達爾港。該組織指責北京幫助巴基斯坦當局掠奪當地資源，曾多次殺害中國公民並襲擊中國駐卡拉奇總領事館。

瓜達爾港的開發是"一帶一路"倡議的一部分，涉及650億美元的公路、鐵路和基礎設施建設投資。

前述安全官員說，最近的襲擊發生在一個高度安全的區域，負責中國人在卡拉奇安全的高級工作人員已被解職。巴基斯坦內政部主要負責中國公民及其利益的安全。

當被問及安全漏洞時，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）在伊斯蘭堡的新聞發布會上表示，"再等兩三天，事情就會明了。"

周四的外交部例行記者會上，路透社記者就中國籍人士是否在巴基斯坦得到安全保證的事宜提問，中國外交部發言人毛寧表示並不知情，她說，「中方將同巴方共同努力，切實保障在巴中方人員、項目和機構安全。」

（路透社）

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