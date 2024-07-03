上合會議普習再同框 逐鹿中亞共面西方

上合組織峰會在哈薩克斯坦舉行。專家認為，對普丁而言，會議主要是彰顯他「並不孤單」的形象。對習近平而言，則是展現北京對中亞以及全球南方的影響力。

（德國之聲中文網）上海合作組織於2001年由中俄建立，旨在商討中亞及更廣泛地區的安全事務。其它成員包括伊朗、印度、巴基斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦。觀察員地位的國家以及對話夥伴包括土耳其、沙烏地和埃及。

誰來誰不來？

除普丁、習近平以及此次會議東道主哈薩克斯坦總統托卡耶夫之外，其他與會領導人還包括巴基斯坦總理以及烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦總統。

白俄羅斯總統盧卡申科此次也將出席，因該國正式成為上合組織成員。

土耳其总统艾爾多安也將出席會議。他將與普丁在此期間會晤。

另一位出席会议的是聯合國秘書長古特雷斯。他正在訪問中亞。卡內基俄羅斯歐亞中心專家加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，古特雷斯希望將聯合國定位為一個與所有大型集團對話的包容性組織。

不過，印度總理莫迪本人將不與會，而是派出外長參加。與此同時，印度媒體報導稱，莫迪下周將訪問莫斯科。

「印度的目標是確保俄羅斯不會過於支持中國的立場。即便俄羅斯不明確表態支持印度，仍在印中邊界爭議上保持永久中立」，在莫斯科的印度問題專家扎卡洛夫（Aleksei Zakharov）分析說。自2020年中印發生一場血腥的邊界衝突以來，兩國關係陷入冰凍期。

普丁7月3日抵達阿斯塔納 圖片來源： Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

對普丁的意義

專家加布耶夫說，此次上合組織會議，對普丁而言，是關乎展現他「並不孤單」的形象和地位。

此外，普丁和習近平二人也再有機會展示共同面對西方的「戰略夥伴關係」與個人間的強大聯繫。

普丁上次與習近平會晤是5月。莫斯科依賴於北京作為高技術產品的主要進口國，以維持俄羅斯軍事機器的運轉。

中俄在中亞地區的影響力競爭

而對北京而言，上合組織有助於展現其影響力，特別是在中亞地區以及全球南方國家。

在中亞地區，莫斯科和北京過去爭奪影響力。哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦五個國家是前蘇維埃共和國，與俄羅斯有著歷史文化、語言和經濟上的聯繫。

但北京在該地區的經濟力量以及投資的擴大，對俄羅斯的影響力構成挑戰。

中亞對中國的一帶一路基建開發項目也十分關鍵。該地區有豐富的自然資源，對於中歐之間的陸路貨物運輸而言，也極為重要。

與此同時，俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，中亞也成為莫斯科獲取西方制裁物資的中轉站。

而對東道主哈薩克斯坦等東亞國家而言，會議則是與更強大鄰國加強合作的渠道。以哈薩克斯坦為例，除與中俄頻繁交流外，美國國務卿布林肯和英國外相卡梅倫今年也訪問了該國。

談什麼？

反恐是此次會議的焦點之一。俄羅斯今年發生兩起恐怖襲擊，3月莫斯科一個音樂廳受到槍手襲擊，145人死亡。6月，南部達吉斯坦共和國發生的襲擊事件至少21人喪生。

倫敦國際戰略研究所高級研究員古德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）表示，上合組織並非安全或經濟聯盟，成員間有顯著的安全利益分歧。該組織「主要的價值」在於展現非西方國家聚集在一起。

專家加布耶夫也指出，上合組織是對話的平台，而非「作出集體決定、落實並產生影響」的平台。

烏克蘭是議題嗎？

此次會議上，俄羅斯、中國、土耳其以及聯合國代表同台，這樣的機會非常罕見。分析認為，或許在閉門會談中，烏克蘭會是一個議題。一名不願透露姓名的高級哈薩克官員向美聯社表示，會場外可能對烏克蘭議題有不少討論，「因為這是我們所有人關切的一件大事」。

卡內基俄羅斯歐亞中心專家加布耶夫表示，普丁會試圖彰顯有很多國家對烏克蘭戰爭持「模棱兩可」的立場。

（美聯社、法新社、路透社）

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