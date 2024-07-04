上合中亞峰會：普習推動對抗西方聯盟

（德國之聲中文網）周四（7月4日），中國國家主席習近平在阿斯塔納上合峰會表示，各國要"攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切……把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中"。

習近平還表示："面對'小院高牆'的現實風險，我們要維護發展權利。"他所指的顯然是包括西方國家在內對中國的貿易壁壘。

在與俄羅斯總統普丁的會晤中，習近平還強調，北京"反對非法單邊制裁和霸權主義"。

普丁盛贊白俄羅斯加入上合組織

普丁則在峰會上表示："多極世界已成為現實。"

他還盛贊俄羅斯的緊密盟友白俄羅斯加入上合組織，成為第十名成員。普丁說："支持正義的世界秩序並且做好準備堅決捍衛其合法權利、維護傳統價值的國家圈子正在擴大。"

白俄羅斯被認為是一個專制統治的國家，其當權者盧卡申科被視為歐洲最後一個獨裁者。受到西方制裁的伊朗去年成為上合組織正式成員。

普丁稱，權力和經濟增長的多個"新中心"正在加強。

白俄羅斯正式加入上合組織，其當權者盧卡申科被視為歐洲最後一個獨裁者 圖片來源： Sergei Savostyanov/SNA/IMAGO

聯合聲明未提及烏克蘭戰爭

克裡姆林宮发布的上合峰會聯合聲明中提及"全球政治的板塊推移"，呼籲該組織在全球和地區安全上扮演更重要的角色。

聲明中沒有提及俄羅斯侵略烏克蘭戰爭或者北京與台灣的緊張局勢，但表示該組織"相互尊重各國主權、獨立和領土完整"。

2001年由中俄成立的該組織意在成為與西方競爭的平台。其焦點是安全與經濟，中亞是其特別著眼點。該組織聲稱代表全球人口的40%、GDP的30%。但該組織內部也存在迥然不同的利益，包括領土爭議。

與此同時，中俄也在爭奪在中亞地區的影響力。儘管如此，周四的上合峰會仍明顯在展示共同對抗西方。

在最後的聲明中，該組織不點名批評一些國家和區域聯盟"單邊、無限制地加強部署"導彈防禦系統。這是莫斯科和北京經常對美國作出的指責。

2001年由中俄成立的該組織意在成為與西方競爭的平台 圖片來源： Turar Kazangapov/REUTERS

莫迪將訪問俄羅斯

印度總理莫迪未出席峰會。克裡姆林宮称，莫迪將於7月8-9日訪問俄羅斯，與普丁會晤。

俄羅斯和印度關係自冷戰後保持強勁。俄羅斯侵烏戰爭受到美國及其盟國制裁後，中國和印度成為俄羅斯石油主要的購買國。

1990年代，蘇聯曾是印度最主要的武器供應國。自俄羅斯對烏戰爭後，這一武器供應受到影響，印度轉而向多方採購軍火，增加從美國、以色列、法國和義大利獲得武器。

（法新社、美聯社、德國電視一台）

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