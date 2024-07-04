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上合中亞峰會：普習推動對抗西方聯盟

2024年7月4日

俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平周四在哈薩克斯坦首都阿斯塔納出席上海合作組織峰會。習近平呼籲與會國"抵制外部干涉"，普丁則稱多極世界已成為現實。7月4日，上合組織正式接收白俄羅斯為成員國。

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習近平：面對小院高牆的現實風險，我們要維護發展權利
習近平：面對小院高牆的現實風險，我們要維護發展權利圖片來源： Sergei Savostyanov/POOL/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）周四（7月4日），中國國家主席習近平在阿斯塔納上合峰會表示，各國要"攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切……把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中"。

習近平還表示："面對'小院高牆'的現實風險，我們要維護發展權利。"他所指的顯然是包括西方國家在內對中國的貿易壁壘。

在與俄羅斯總統普丁的會晤中，習近平還強調，北京"反對非法單邊制裁和霸權主義"。

普丁盛贊白俄羅斯加入上合組織

普丁則在峰會上表示："多極世界已成為現實。"

他還盛贊俄羅斯的緊密盟友白俄羅斯加入上合組織，成為第十名成員。普丁說："支持正義的世界秩序並且做好準備堅決捍衛其合法權利、維護傳統價值的國家圈子正在擴大。"

白俄羅斯被認為是一個專制統治的國家，其當權者盧卡申科被視為歐洲最後一個獨裁者。受到西方制裁的伊朗去年成為上合組織正式成員。

普丁稱，權力和經濟增長的多個"新中心"正在加強。

白俄羅斯正式加入上合組織，其當權者盧卡申科被視為歐洲最後一個獨裁者
白俄羅斯正式加入上合組織，其當權者盧卡申科被視為歐洲最後一個獨裁者圖片來源： Sergei Savostyanov/SNA/IMAGO

聯合聲明未提及烏克蘭戰爭

克裡姆林宮发布的上合峰會聯合聲明中提及"全球政治的板塊推移"，呼籲該組織在全球和地區安全上扮演更重要的角色。

聲明中沒有提及俄羅斯侵略烏克蘭戰爭或者北京與台灣的緊張局勢，但表示該組織"相互尊重各國主權、獨立和領土完整"。

2001年由中俄成立的該組織意在成為與西方競爭的平台。其焦點是安全與經濟，中亞是其特別著眼點。該組織聲稱代表全球人口的40%、GDP的30%。但該組織內部也存在迥然不同的利益，包括領土爭議。

與此同時，中俄也在爭奪在中亞地區的影響力。儘管如此，周四的上合峰會仍明顯在展示共同對抗西方

在最後的聲明中，該組織不點名批評一些國家和區域聯盟"單邊、無限制地加強部署"導彈防禦系統。這是莫斯科和北京經常對美國作出的指責。

2001年由中俄成立的該組織意在成為與西方競爭的平台
2001年由中俄成立的該組織意在成為與西方競爭的平台圖片來源： Turar Kazangapov/REUTERS

莫迪將訪問俄羅斯

印度總理莫迪未出席峰會。克裡姆林宮称，莫迪將於7月8-9日訪問俄羅斯，與普丁會晤。

俄羅斯和印度關係自冷戰後保持強勁。俄羅斯侵烏戰爭受到美國及其盟國制裁後，中國和印度成為俄羅斯石油主要的購買國。

1990年代，蘇聯曾是印度最主要的武器供應國。自俄羅斯對烏戰爭後，這一武器供應受到影響，印度轉而向多方採購軍火，增加從美國、以色列、法國和義大利獲得武器。

（法新社、美聯社、德國電視一台）

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