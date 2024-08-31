上千項中國專利曾獲美國政府資助

美國專利局的數據顯示，總共1020項由位於中國的研究者申報的專利項目曾獲得過五角大樓、NASA等美國政府部門的研發資金，再次引燃了有關《中美科技合作協定》的爭議。批評人士認為，中國方面正憑借該協定在生物科技、半導體等敏感領域獲益。

（德國之聲中文網）美國專利與商標局本月早些時候向國會眾議院中國問題特別委員會提交了這些數據。該委員會曾在6月詢問專利局：美國資助是否促成了中國的科技突破？這一跨黨派議員團體擔心，續簽1979年的《中美科技合作協定》可能會給美國造成風險。

路透社查閱了專利局8月14日提交的這組數據，其中顯示：2010年到2024年第一季度，總共有1020項該機構授予的專利至少涉及一名居住在中國的發明人、且至少部分由美國政府機構資助。數據並未詳細說明美國實體或者個人是否共享這些專利。

這些專利中，有197項是藥品專利，還有154項生物技術專利。中美兩國都將製藥和生物技術視作戰略產業。半導體、分子化學與聚合物、化工、納米、醫療技術領域的專利也位列其中。

從時間上來看，2019年度審批的此類專利數量最多，達到99項，2023年則下降到61項。儘管華盛頓越來越擔心中國科技進步會威脅美國國家安全，但是2024年第一季度依然有16項此類專利獲批。

數據還顯示，五角大樓參與資助了其中92項專利，美國能源部資助了175項，甚至被禁止和中國或中企合作的美國宇航總局(NASA)也資助了4項中國專利。

資助中國專利數量最多的是美國衞生與公眾服務部，高達356項。

被禁止和中國或中企合作的美國宇航總局(NASA)也資助了4項中國專利 圖片來源： John Raoux/AP/dpa/picture alliance

中國科技進步會威脅美國國家安全？

中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員莫勒納爾(John Moolenaar)通過電子郵件對路透社表示："美國納稅人在不知情的情況下資助了千餘項中國實體參與的專利，其中國防部就資助了近百項，這令人警醒。"

美國專利與商標局、NASA、五角大樓、能源部、衞生部均暫未回復路透社的置評請求。

負責與中國重新談判《中美科技合作協定》的美國國務院則對路透社表示，依然就談判問題和中方保持著溝通。一名發言人說："美國仍然致力於推進和保護美國在科學和技術方面的利益。"

中國駐美大使館發言人劉鵬宇則呼籲"美國一些官員放棄冷戰思維"，並強調科學技術是一項開放的事業。

專利局提交的數據並未說明專利的詳細內容，也沒有說明美國政府資助這些專利是否是1979年《中美科技合作協定》的直接結果。

1979年1月，鄧小平在華盛頓和時任美國總統卡特簽署了《中美科技合作協定》 圖片來源： NARA/Everett Collection/picture alliance

是否再次續簽協定？

1979年華盛頓與北京正式建交時簽署的《中美科技合作協定》為兩國學術與商業的密切交流奠定了基礎。這份協定曾經被譽為兩國關係的穩定器，但近年來，隨著中國軍事實力不斷增長、北京不斷被指控掠奪美國智慧財產權，不少美國議員都就這份協定表達了憂慮。

不過，支持續簽協定的人士則警告說，如果終止協定，將扼殺兩國之間的學術和商業合作，從而阻礙美國瞭解中國的科技進步。

《中美科技合作協定》本應每五年續簽一次。但是去年8月協定到期後，連續兩次只延長了六個月。現在，該協定再一次已於8月27日再一次到期。但鑑於美中雙方都在試圖重新談判部分條款，因此在今後幾天內很有可能再次延長幾個月。

美國專利與商標局審批的中國專利其實只佔中國在各國申報專利的很小一部分。專利數量是創新能力的重要指標，近年來，中國已經超越了美國，成為了全球最大的專利申請國。

（路透社等）

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