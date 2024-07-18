三中全會閉幕：充斥口號的會議公報

中共中央20屆三中全會周四在北京閉幕。會後發布的公報中，提出了內容廣泛的政治及經濟目標，包括促進工業現代化、提升內需以及遏制房地產及債務危機等，但公報中並未提及實現上述目標的具體措施。

（德國之聲中文網）中國官媒新華社周四發布的三中全會公報中，再度強調了堅持以習近平為首的中共中央對「進一步全面深化改革的集中統一領導。 」 公報稱，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

篇幅長達五千字的公報中，羅列了涉及廣泛內容的目標，比如提升內需、保障社會安全、改善醫療保健以及財富分配等等。不過，分析人士指出，這些改革目標，過去幾年經常出現在北京的官方文件中，並無太多新意。公報稱：「到2029年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。」

分析人士指出，三中全會的公報顯示出，北京將會繼續維持既定路線，看不出任何改變現有經濟政策或發展模式的跡象。保銀資產管理（ Pinpoint Asset Management）的首席經濟師張志偉（音）對路透社表示：「現在看不到任何改變宏觀政策的明確訊號。」

此次被中國官媒賦予「劃時代意義」的三中全會召開的時機，正值中國國內越來越多的人因經濟疲軟怨聲載道，而國際上，中國的工業政策也受到越來越多的質疑和詬病。

由於工業產出下滑，境外需求減少，中國第二季度的經濟指標未能達到此前的預期。與此同時，房地產危機仍未出現緩解跡象，私人消費仍處低迷狀態。

中共20屆三中全會上，習近平重申要全面深化改革。（資料圖） 圖片來源： Ju Peng/XinHua/dpa/picture alliance

公報中再度強調「要積極擴大內需」，但並未提及具體措施。凱投宏觀(Capital Economics) 中國部負責人艾文特-普理查德（ Julian Evans-Pritchard）表示：「旨在提升經濟安全、擴大產出的政策同旨在增強市場力量、實現供需再平衡的政策之間，顯然還存在著某種緊張關係。」

德新社發自北京的報導稱，中共20屆三中全會發表的公報只是一個「共產黨口號」的集成，黨內就經濟政策達成的共識，想必今後數周和數月之後才會逐漸露出水面。

正如觀察家預期的那樣，中國黨和國家領導人習近平利用此次黨的會議再次重申「高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，並強調了發展「新質生產力」的重要性。 所謂新質生產力是習近平去年提出的一個新名詞，意指通過科學研究和技術突破，實現製造業現代化，從而開啟一個高增長的新時代。

公報中也提及了中國目前面臨的緊迫經濟問題，聲稱「要統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措」。

中國經濟目前處於疲軟狀態。地緣政治緊張、地方債務、房地產危機、人口老齡化以及年輕人就業難等一系列棘手問題，令許多中國人對前景缺乏信心。也正因為如此，此次中共三中全會會不會出台重振經濟活力的改革舉措，曾引起廣泛關注。

（路透社，德新社）

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