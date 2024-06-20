三中全會在即 習近平重申反貪腐

中共二十屆三中全會預計7月登場，中國國家主席習近平本週召開中央軍委政治工作會議，強調「黨對軍隊絕對領導」，重申「軍中不能有腐敗份子藏身之地」。

（德國之聲中文網）中國本週一至週三（6月17日至19日）在中國共產黨革命聖地——延安舉行近10年來首場中央軍委政治工作會議。官媒新華社指出，本週會議是由習近平親自決定召開。

根據央視報導，習近平17日在演說中強調「堅持黨對軍隊絕對領導」，並且應「明確槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中……明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」，「剷除腐敗孳生的土壤和條件」。

習近平還指出，當前「世情、國情、黨情、軍情」都在發生「複雜深刻變化」，「我軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜」，要一刻不停推進政治建軍。

中國火箭軍去年成為解放軍打貪腐「重災區」。（資料照） 圖片來源： Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

習近平自2012年上任以來不斷反腐打貪，有意見認為，此番言論顯示他在根除解放軍內部腐敗方面遭遇困難。

美國麻省理工學院安全研究計劃主任傅泰林（M. Taylor Fravel）向《華爾街日報》表示，中國解放軍過去幾年持續受到高層腐敗醜聞及整肅的困擾，「無論這些整肅背後的原因是什麼，這樣的情況都需要再重申『黨對槍桿子的控制』還有對黨的絕對忠誠」。

傅泰林也認為，習近平近年來強化軍中打貪是受到了俄羅斯在烏克蘭戰事受挫影響，多名軍事專家將部分原因歸咎於俄軍內部普遍存在的腐敗問題，「正如我們從俄羅斯入侵（烏克蘭）中瞭解到的，腐敗的軍隊很有可能在戰場上表現嚴重不佳」。

解放軍人事異動引質疑

自去年以來，中國解放軍經歷了大規模的反腐敗整肅，至少9名解放軍將領和4名國防工業國企高管被從國家立法機構中撤職，其中包括監管戰術和核彈頭飛彈的火箭軍高層。其他還有多名軍工企業老闆被撤銷政治委員資格。

多起軍方涉貪的重大人事異動顯示出解放軍貪腐問題，也引發外界對其戰備狀態的質疑。

又一位國務委員「消失」？關於李尚福的已知與未知 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

去年10月，北京無預警宣佈免去時任國防部長李尚福的職務，且未給出任何說明，他在中央軍委網站上的相關資訊也在今年2月遭到刪除。路透社報導稱，李尚福是因為涉及採購軍事裝備貪腐而受到調查。

李尚福被撤職前，曾消失在公眾視野中長達2個月，引發國際關注。隨後又發生9名解放軍高階軍官因涉嫌「嚴重違紀違法」，被罷免全國人大代表職務，約半數人都屬於火箭軍。

今年7月，中國延宕數月的三中全會即將舉行，外界預期將討論中國經濟改革並處理人事問題，包括正式罷免早前已被撤職的前外交部長秦剛、前國防部長李尚福的中共中央委員職務。

（綜合報導）

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