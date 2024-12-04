一名中國男子涉嫌向北韓出售武器在美被捕

一名簽證逾期滯留美國的中國男子，因涉嫌向北韓出售武器在加州被捕。他稱北韓駐中國官員聯繫他做這些交易，從中獲利大約200萬美元。

（德國之聲中文網）美國司法部稱，一名居住在美國加利福尼亞州的中國男子，涉嫌向北韓出口武器和彈藥，於周二（12月3日）被逮捕。

溫盛華（音譯，Shenghua Wen），41歲，中國公民，2012年持學生簽證來到美國，次年簽證到期後非法滯留。2018年，他被美國當局下令驅逐出境，但仍然設法留下來。被捕之前，他居住在加利福尼亞州安大略市。

美國司法部稱，溫盛華因非法身份被禁止擁有武器彈藥，也沒有向北韓出口武器彈藥的許可證。

根據美國司法部的聲明，今年8月14日，執法部門在溫盛華的家中查獲了兩部設備：一部是化學威脅鑑定儀，另一部是用於探測竊聽設備的手持寬頻接收器。他承認打算將這些設備運往北韓供其用於軍事目的。

9月6日，美國執法部門還在溫盛華的住處查獲了他企圖運往北韓的5萬發九毫米子彈。這些子彈存放在停在車道上的一輛貨車裡。

此外，他還試圖從一名美國中間商獲取一台民用飛機發動機。他的iPhone手機上還有幾條簡訊涉及這架飛機及其發動機價格的談判情況。

北韓駐中國官員聯繫他購買武器

根據一份聯邦起訴書，溫盛華今年早些時候在與美國當局的談話中承認，他曾應北韓政府的要求向該國售賣武器和彈藥。他說，在2012年持學生簽證來到美國之前，他曾在中國的北韓領事館與北韓官員會面。

起訴書稱，大約兩年前，北韓駐中國的官員聯繫他購買槍枝彈藥。他於2023年和未披露身份的共犯合作，從加州長灘發貨，經由香港到達北韓，運送了两个貨櫃的武器和其他物品。

他還告訴美國當局，這些交易讓他收到了約200萬美元的匯款。

根據相關法律，溫盛華因共謀違反美國制裁法案的指控，最終可能面臨最高20年的監禁。

美國司法部的聲明提到，刑事訴狀只是指稱，所有被告在被法庭排除合理存疑而定罪之前，均推定無罪。

目前尚不清楚溫盛華是否聘請了律師。據悉，他將於周二出庭。

（綜合報導）

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